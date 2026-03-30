元自衛官が届ける頭皮ケアの恩返し！ 美箱「深 - ととのい - 美箱」

記事ポイント 元自衛官が手がける「頭の温泉」コンセプトの施設「深 - ととのい - 美箱」が2026年5月16日に熊本市にオープン頭浸浴・温泉スチーム・ヘッドスパを組み合わせた独自の施術を提供クラウドファンディングの支援金を現場職向け優待として活用 元自衛官が手がける「頭の温泉」コンセプトの施設「深 - ととのい - 美箱」が2026年5月16日に熊本市にオープン頭浸浴・温泉スチーム・ヘッドスパを組み合わせた独自の施術を提供クラウドファンディングの支援金を現場職向け優待として活用

熊本県熊本市に、頭皮ケアに特化したリラクゼーション施設「深 - ととのい - 美箱」が2026年5月16日にオープンします。

頭浸浴・温泉スチーム・ヘッドスパを組み合わせた「頭の温泉」をコンセプトに、血行促進や脳疲労のリフレッシュを目的とした施術を提供する施設です。

オープンに先立ち実施されるクラウドファンディングでは、支援金を自衛官や消防士など現場職の方への優待に活用する予定となっています。

美箱「深 - ととのい - 美箱」

店舗名：深 - ととのい - 美箱オープン日：2026年5月16日アクセス：熊本ICより車で20分、熊本駅よりバスで30分営業時間：09:00〜22:00平均価格帯：2,000円〜16,500円

「深 - ととのい - 美箱」は、東京・赤坂で育毛促進エステサロン「美箱」を運営する元自衛官・山口潤が手がける新施設です。

山口自身が自衛官時代に頭皮トラブルを経験したことから、「頭皮から整えることで、現場で働く人たちの負担を軽減したい」という想いを形にしています。

自衛官、警察官、消防士、建設現場で働く方々は、長時間のヘルメット着用や高温環境により、頭皮に大きな負担がかかりやすい状況に置かれています。

発汗や蒸れによる頭皮トラブル、血行不良といった問題は表面化しにくいものの、深刻な課題のひとつです。

また女性においても、抜け毛や頭皮環境の悩みを抱えながら「どこでケアすればよいのか分からない」という声が多く存在しています。

「頭の温泉」コンセプトの独自施術

施設では「頭の温泉」をコンセプトに、頭浸浴・温泉スチーム・ヘッドスパを組み合わせた独自の施術を提供します。

血行促進や頭皮環境のケアに加え、脳疲労のリフレッシュを目的とした新しいリラクゼーション体験が楽しめます。

価格帯は2,000円〜16,500円で、営業時間は09:00〜22:00です。

クラウドファンディングで現場職へ還元

本プロジェクトでは、オープンに先立ちクラウドファンディングを実施しています。

その目的は単なる開業資金ではなく、日々過酷な環境で働く方々への還元です。

クラウドファンディングで集まった支援金は、現場職向けの優待として活用される予定です。

山口は「支えてくださる方々に価値を届けるだけでなく、社会を支えている人たちへ恩返しができる場所にしたい」と語っています。

お得なリターンも多数用意されています。

熊本から、新たな頭皮ケア文化と社会貢献の形が発信されます。

頭浸浴・温泉スチーム・ヘッドスパを組み合わせた独自の施術で、頭皮環境の改善と脳疲労のリフレッシュが期待できます。

元自衛官の実体験から生まれた施設だからこそ、現場で働く方の頭皮の悩みに寄り添ったケアが受けられます。

クラウドファンディングを通じた支援が、現場職の方への優待として還元される仕組みとなっています。

「深 - ととのい - 美箱」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「深 - ととのい - 美箱」はいつオープンしますか？

A. 2026年5月16日にオープンします。

Q. どのような施術が受けられますか？

A. 頭浸浴・温泉スチーム・ヘッドスパを組み合わせた独自の施術を提供しています。

血行促進や頭皮環境のケア、脳疲労のリフレッシュを目的とした新しいリラクゼーション体験が楽しめます。

Q. クラウドファンディングの支援金はどのように使われますか？

A. 集まった支援金は、自衛官・警察官・消防士・建設現場で働く方など、現場職向けの優待として活用される予定です。

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