グループBTS（防弾少年団）が5枚目のフルアルバム『ARIRANG（アリラン）』で、英国に続き米アルバムチャートでも首位に立った。

米音楽メディアのビルボードは30日（現地時間）、チャート予告記事を通じて『ARIRANG』がルーク・コムズ（Luke Combs）の『The Way I Am』、モーガン・ウォーレン（Morgan Wallen）の『I’m The Problem』を抑え、メインアルバムチャート「ビルボード200」で1位を記録したと明らかにした。

「ビルボード200」は、実物アルバム販売数とデジタルアルバム販売、ストリーミング回数を換算したSEA、デジタル音源ダウンロードを換算したTEAなどを合算した「アルバムユニット」を基準に順位を算出する。

『ARIRANG』は集計期間中、計64万1000枚に相当するアルバムユニットを記録し、同チャートがアルバムユニット集計を導入した2014年12月以降、グループとして最高記録を打ち立てた。

このうちアルバム販売数は53万2000枚と集計された。これによりBTSは「トップ・アルバム・セールス」チャートで通算7度目の1位に立った。SEAは9万5000枚で、グループの歴代アルバムの中で過去最高のストリーミング数値を記録し、残りはTEAとして反映された。

ビルボードは「BTSは昨年、約400万アルバムユニットでデビューしたテイラー・スウィフト（Taylor Swift）の『The Life of a Showgirl』以降、最多のアルバムユニットを記録した」と説明した。

総販売量のうち実物アルバムは51万6000枚と集計され、このうちLP販売量が20万8000枚を占めた。これは1991年の集計開始以降、グループとして最多のLP販売量であり、週間LP販売量全体でもテイラー・スウィフトに次ぐ6位に相当する記録だとビルボードは伝えた。

今回の成果により、BTSは「ビルボード200」で通算7度目の1位を達成した。

彼らはこれに先立ち、2018年の『LOVE YOURSELF 轉 Tear』でK-POP歌手として初めて同チャートの首位に立って以降、『LOVE YOURSELF 結 Answer』『MAP OF THE SOUL: PERSONA』『MAP OF THE SOUL: 7』『BE』『Proof』など6作品を連続で1位を記録してきた。

5枚目のフルアルバム『ARIRANG』は28日、英国オフィシャルアルバムチャート「トップ100」で1位を記録したのに続き、「ビルボード200」でも首位を獲得し、世界の二大音楽市場とされる英国と米国の両方で頂点に立つ成果を収めた。

一方、BTSはタイトル曲『SWIM』で、早ければ31日午前に発表されるビルボードメインシングルチャート「ホット100」の1位にも挑戦する見通しだ。