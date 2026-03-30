お笑いコンビ「バナナマン」設楽統がＭＣを務めるフジテレビ系情報番組「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時）は３０日、放送時間を拡大してリニューアルした。

前番組だった「サン！シャイン」が２７日で終了。それに伴い「ノンストップ！」は、この日から５０分前倒しとなり、午前９時から開始し午前１１時３０分までの生放送となった。

番組はこの日から１５年目に突入した。９時台の５０分間は、初の全国放送となり冒頭で２０１２年４月２日放送の第１回目のＶＴＲを放送し「とんねるず」木梨憲武ら豪華芸能人からお祝いメッセージを紹介した。

スタジオで設楽は「はい。ノンストップ！始まりました。今日からノンストップ！ですね１５年目に突入いたします。よろしくお願いします」とあいさつした。

続けて「放送拡大に伴いまして、この５０分、最初の１時間をですね、今まで見られなかった地域の方々も見られるということで、ノンストップ！でございます。よろしくお願いします」と笑顔で一礼しスタジオを和やかな笑いに包んだ。

さらに第１回目のＶＴＲなど自身の過去の映像に「気持ち悪いですよね」と笑わせた。ＭＣで同曲の三上真奈アナウンサーから「１時間早起きだったのですが、いかがでしたか？」と聞かれ「今日は問題なくですね」と答えたが「これからどうでしょうね」と笑わせていた。

出演者を紹介し「行きましょうね。ということで、皆さんノンストップ！ポーズをやりますね。皆さん、よろしくお願いします。３月３０日、今日も〜ノンストップ！」とカメラへポーズを送っていた。