◇プリンセスタッグ選手権30分1本 ＜王者組＞上福ゆき、●上原わかな（12分14秒 片エビ固め）ジェシー・マッケイ、キャシー・リー○＜挑戦者組＞（2026年3月29日）

東京女子プロレスは29日、東京・両国国技館で「GRAND PRINCESS ’26」を開催した。ジ・インスピレーション（ジェシー・マッケイ＆キャシー・リー）がプリンセスタッグ王者組のOber Eats（上福ゆき＆上原わかな）を撃破し、ベルトが海外に流出した。

インスピレーションはWWE時代、「アイコニックス」のチーム名で活躍し、2019年4月には「レッスルマニア35」でWWE女子タッグ王座を戴冠。その後、チー名を「ジ・インスピレーション」に改めて、TNAノックアウト世界タッグ王座を2度獲得。両メジャー王座を奪取した世界で唯一の強豪タッグコンビだ。

インスピレーションはキックを多用してオーバーイーツを攻めていった。上原はドロップキックで2人まとめて吹っ飛ばした。上福は串刺しドロップキックで2人を圧殺。上福はキャシーに卍固め、上原がドロップキック、合体式ビッグブーツを叩き込んだ。上原はバナナ・ピローで締め上げた。上福が2人まとめてフェイマサーも、キャシーが上原に変型ブルーサンダーボム。さらにキャシーがスタナーを上原に決めると、合体式のアドライザーを上原に見舞い、キャシーがカバーして3カウントを奪取。プリンセスタッグのベルトは海を渡ることになった。

ジェシーは「我々は勝者であり、すごくハッピー。グローバルにバズってて、世界的に有名なだけじゃなく、プリンセスタッグ王者にもなれたので、今日はとても気分がいい。どんな対戦相手でもやっつけてやるわ」、キャシーは「体は小さいけど、ビッグなハートを持っていたので、それで一瞬たじろいでしまった部分はあるけど、我々は体は二つでも心は一つ。タッグチームを組んでもう20年になるので、その経験があれば私たちは負けることはない」と自信満々。

上福は「あのパツキンのちゃんねーたちは、勝っても同然なんだよ。見たか、あいつらの入りの姿。これから確実に六本木のバーにいく格好で来ただろ。15センチのヒール履いて。俺たちスニーカーだったでしょ？ そこからもしかしたら負けてたのかもしれない」と冷静に分析。上原は「ベルトがない」と号泣していた。新王者のインスピレーションは4月16日（日本時間17日）、米ネバダ州ラスベガス大会に参戦する。