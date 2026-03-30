防災グッズに”おりものシート“を 「自治体備蓄１割」災害時下着を清潔に保つ役割も
女性の健康・ウェルネス・キャリアを横断的に扱う体験型フェス 『第6回 WEHealth2026』 が３月6日（金）・7日（土）の2日間、原宿エリアにて開催されました。今年は、新たな取り組みとして会場の一部に『防災 × 女性のカラダとココロ』をテーマにした特集コーナー『WEHealth INSIGHTS』が展開。ブースを出展した小林製薬『サラサーティ』の開発担当者は「災害時、衛生面の観点から『おりものシート』が重要な役割を果たす」と語りました。
【写真】ブクブク泡、カッテージチーズ状...会場に展示された医師への相談が推奨されるおりもののサンプル
■”防災×女性”でイベント実施 おりものシートの備蓄「全国自治体で１割」
出展ブースでは、小林製薬株式会社がおりものシート『サラサーティ』で体に異変が起きているときのおりものの色、形状やにおいを体験できる展示を行いました。災害時の備えとして、生理用ナプキンの全国の自治体の備蓄率が9割ほどに進んでいる一方で、おりものシートの備蓄は1割未満だといいます。
同商品の開発を担当した同社マーケティング本部パーソナルケアマーケティング部の松坂厚介氏は「能登半島地震の際に現地の看護師さんからの連絡を受けて『サラサーティコットン100』を寄付しました。下着を替えられず不衛生な環境になることもある災害時の状況に、下着の上におりものシートを貼ることで対処できる。能登半島地震での気付きと、今回のWEHealthさんのテーマが重なりました」と話します。
おりものの教育について、生理に比べて遅れている現状もあります。
「学校で初潮教育に比べおりものに関する教育は少なく、そうなると、ネットで調べることになり、たくさん情報がある中でどれが正しい情報なのか判断するのが難しいこともあります。そこで、我々はおりものシートの第一人者として啓発活動を行っています」(松坂さん/以下同)
■布製、吸水…種類の多さに驚きの声「まずおりもののことを知ってもらいたい」
会場に展示された『サラサーティ』は14種類。こうしたイベントを行うと、その種類の多さに驚く声も聞かれるといいます。中でも『サラサーティコットン100 ワイド&ロング 吸水プラス』は、おむつにも使われる吸水ポリマーを使い、水分とおりものの両方をカバーします。おりものと一緒にさりげなく水分を吸収できる商品として、右肩上がりで成長しています。さらに、4月に発売される『サラサーティコットン100 布製おりものシート』は通常の不織布ではなく、ふわふわな布製シートのおりものシートです。下着に近いつけ心地の同商品は先行発売からSNSで話題を集めました。
「以前化粧品の開発をしていましたが、敏感肌の化粧水と普通の保湿化粧水はお客様によって使い分けられていたので、おりものシートも同じように使い分けられるのではと思いました。普通のおりものシートと併用して生理前後の敏感な時期にピンポイントでお使いいただけます」
女性の生活に寄り添って商品を展開している小林製薬株式会社。今回はおりものから読み取れる体の異変について体験するイベントとなっていましたが、こうした展示をこれまでにも何度か実施し、生活者がおりものについて触れる機会を広げているといいます。
「『おりものシートを使ってください』ではなく、まず『おりもののことを知ってください』というところからやっていきたいです。知ったうえで、おりものシートが有効であることや、体調管理に役立つことに行き着いてもらえればうれしいです」
■”防災×女性”でイベント実施 おりものシートの備蓄「全国自治体で１割」
出展ブースでは、小林製薬株式会社がおりものシート『サラサーティ』で体に異変が起きているときのおりものの色、形状やにおいを体験できる展示を行いました。災害時の備えとして、生理用ナプキンの全国の自治体の備蓄率が9割ほどに進んでいる一方で、おりものシートの備蓄は1割未満だといいます。
同商品の開発を担当した同社マーケティング本部パーソナルケアマーケティング部の松坂厚介氏は「能登半島地震の際に現地の看護師さんからの連絡を受けて『サラサーティコットン100』を寄付しました。下着を替えられず不衛生な環境になることもある災害時の状況に、下着の上におりものシートを貼ることで対処できる。能登半島地震での気付きと、今回のWEHealthさんのテーマが重なりました」と話します。
おりものの教育について、生理に比べて遅れている現状もあります。
「学校で初潮教育に比べおりものに関する教育は少なく、そうなると、ネットで調べることになり、たくさん情報がある中でどれが正しい情報なのか判断するのが難しいこともあります。そこで、我々はおりものシートの第一人者として啓発活動を行っています」(松坂さん/以下同)
■布製、吸水…種類の多さに驚きの声「まずおりもののことを知ってもらいたい」
会場に展示された『サラサーティ』は14種類。こうしたイベントを行うと、その種類の多さに驚く声も聞かれるといいます。中でも『サラサーティコットン100 ワイド&ロング 吸水プラス』は、おむつにも使われる吸水ポリマーを使い、水分とおりものの両方をカバーします。おりものと一緒にさりげなく水分を吸収できる商品として、右肩上がりで成長しています。さらに、4月に発売される『サラサーティコットン100 布製おりものシート』は通常の不織布ではなく、ふわふわな布製シートのおりものシートです。下着に近いつけ心地の同商品は先行発売からSNSで話題を集めました。
「以前化粧品の開発をしていましたが、敏感肌の化粧水と普通の保湿化粧水はお客様によって使い分けられていたので、おりものシートも同じように使い分けられるのではと思いました。普通のおりものシートと併用して生理前後の敏感な時期にピンポイントでお使いいただけます」
女性の生活に寄り添って商品を展開している小林製薬株式会社。今回はおりものから読み取れる体の異変について体験するイベントとなっていましたが、こうした展示をこれまでにも何度か実施し、生活者がおりものについて触れる機会を広げているといいます。
「『おりものシートを使ってください』ではなく、まず『おりもののことを知ってください』というところからやっていきたいです。知ったうえで、おりものシートが有効であることや、体調管理に役立つことに行き着いてもらえればうれしいです」