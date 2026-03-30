メイプル超合金のカズレーザー（41）が30日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）の新月曜レギュラーとして、生出演した。山里亮太から「ニューカマー」と紹介されたカズレーザーはいつもの赤いスーツで「M−1グランプリ2015ファイナリスト、メイプル超合金、カズレーザーです」と自己紹介。山里が「カズ、俺たち、それで声かけてないよ」と突っ込んだ。

カズレーザーは27日に終了したフジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）のスペシャルキャスター（月・金）として出演。最終回となった27日にも出演しており、裏番組からの転身。カズレーザーは「先週まで別の局で出てたんですけど、方々で裏切りだと言われて」と笑いを誘った。

午前8時14分からスタートだったフジテレビのサン！シャインよりDayDay．は46分遅いスタートとなる。山里から「また早起きお願いします」と言われ、カズレーザーは「1時間遅くなったんで大分寝れますね」と応じた。

番組公式Xは「超速報／#DayDay.月曜レギュラーに #カズレーザーさん(メイプル超合金）就任 初回出演日はあさって3／30(月)！お楽しみに」と伝えていた。