周りが支える『春うつ』の改善。家族や職場での正しい対応【医師解説】

春うつからの回復には、本人の取り組みと同様に、家族・友人・職場など周囲の方の理解と支援が大きな意味を持ちます。適切な声かけや話の聴き方、専門機関への受診サポートなど、身近な方ができることは多くあります。サポートする側が知っておくべき関わり方のポイントについてご説明します。

※春うつは正式な病名ではなく、春の環境変化や気候変動によって引き起こされる抑うつ状態や適応障害などの総称・俗称です。

監修医師：

伊藤 有毅（柏メンタルクリニック）

周囲のサポートの重要性

専門領域分類精神科(心療内科),精神神経科,心療内科。保有免許・資格医師免許、日本医師会認定産業医、日本医師会認定健康スポーツ医

春うつは本人の努力だけでなく、周囲の理解とサポートも回復に大きく影響します。家族や友人、職場の同僚など、身近な人々が適切な関わり方を知ることで、本人の孤立を防ぎ、早期の改善につながります。ここでは、周囲ができる支援の方法と注意点について解説します。

家族や友人ができること

家族や友人は、本人の変化に気づく最も身近な存在です。いつもと様子が違う、元気がない、口数が少ないといった変化を見逃さず、声をかけることが大切です。ただし、無理に理由を聞き出そうとしたり、励ましすぎたりすることは逆効果になる場合があります。「最近疲れているみたいだけど、大丈夫?」といった優しい言葉で、話を聞く姿勢を示すことが重要です。

話を聞く際には、否定やアドバイスを急がず、まずは相手の気持ちを受け止めることが求められます。「そんなことで悩まなくても」「もっと頑張れば大丈夫」といった言葉は、本人を追い詰めてしまうことがあります。「それは大変だったね」「辛かったんだね」と共感を示し、安心して話せる雰囲気を作りましょう。

必要に応じて、専門機関への受診を勧めることも家族や友人の役割です。本人が受診をためらっている場合には、一緒に病院を探したり、付き添ったりすることで、受診のハードルを下げることができます。また、受診後も継続して服薬や通院をサポートすることが、治療の継続につながります。

職場でのサポート体制

職場においても、春うつへの理解とサポート体制が求められます。上司や同僚は、部下や同僚の様子に変化がないか注意を払い、異変を感じたときには声をかけることが大切です。業務量や責任の調整、柔軟な勤務形態の検討など、負担を軽減する配慮が役立ちます。

産業医や保健師、人事担当者との連携も重要です。本人の同意を得たうえで、専門家に相談し、適切な支援計画を立てることで、職場復帰や継続的な就労が可能になります。また、メンタルヘルス研修を実施することで、職場全体の理解を深め、予防的な取り組みを推進することができます。

プライバシーへの配慮も忘れてはなりません。精神的な不調は個人的な問題であり、本人の許可なく他者に情報を共有することは避けるべきです。信頼関係を築きながら、必要な支援を提供する姿勢が求められます。

まとめ

春うつは、季節の変化や環境の変動が引き金となり、心身にさまざまな症状をもたらす状態です。気分の落ち込みや意欲の低下、睡眠障害、疲労感などが現れ、日常生活に支障をきたすことがあります。規則正しい生活リズム、適度な運動、ストレス管理といった日常的な対策が有効ですが、症状が2週間以上続く場合や日常生活に大きな影響が出ている場合には、専門医への相談が推奨されます。早期に適切な治療を受けることで、症状の改善と再発予防が可能です。心身の変化に気づいたら、一人で抱え込まず、医療機関や周囲のサポートを活用しましょう。

参考文献

厚生労働省「みんなのメンタルヘルス総合サイト」

日本うつ病学会

厚生労働省「職場における心の健康づくり」