カズレーザー『DayDay.』月曜コメンテーター初回 フジ→日テレ“電撃移籍”「方々で裏切りだって」
お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザーが、30日放送の日本テレビ系『DayDay.』（月〜金 前9：00）に出演。月曜コメンテーター初回を迎えた。
【番組カット】初回搭乗日には…山里亮太とロケするカズレーザー
カズレーザーといえば、先週末まで、同時間帯で放送されていたフジテレビ系朝のニュース情報番組『サン！シャイン』金曜スペシャルキャスターを担当。『サン！シャイン』最終回では「私もけっこう長い間、フジテレビの朝、出させていただいたんですけど、来週からしばらく早起きしなくなる生活というのが、深酒ができるので、ありがたいです」と口にしていたが、この日からは日テレへの“電撃移籍”を果たす形になった。
オープニングトークで、山里亮太（南海キャンディーズ）から新メンバーとして紹介されたカズレーザーは「どうも！M-1グランプリ2015ファイナリスト、メイプル超合金のカズレーザーです」と笑いを交えてあいさつ。山里から「それで呼んでいるわけじゃないのよ（笑）！」とツッコミを受けていた。その後も、カズレーザーは「先週まで別の局に出ていたので、方々（ほうぼう）で裏切りだって言われています」とニヤリと呼びかけていた。
同番組は、武田真一と山里がMCを務め、エンタメやトレンド情報、関心あるニュースや身近な話題まで、世の中の気になる情報を丸ごと届ける。スタジオで毎朝ワイワイ盛り上がり、即興アンケートやチャットで視聴者の意見もリアルタイムでトークに反映する。スマホ片手におしゃべり感覚で見られる爽快・情報エンタメトークショー。新メインアナウンサーとして後呂有紗、月曜メンバーとしてカズレーザーが加わる。
【番組カット】初回搭乗日には…山里亮太とロケするカズレーザー
カズレーザーといえば、先週末まで、同時間帯で放送されていたフジテレビ系朝のニュース情報番組『サン！シャイン』金曜スペシャルキャスターを担当。『サン！シャイン』最終回では「私もけっこう長い間、フジテレビの朝、出させていただいたんですけど、来週からしばらく早起きしなくなる生活というのが、深酒ができるので、ありがたいです」と口にしていたが、この日からは日テレへの“電撃移籍”を果たす形になった。
同番組は、武田真一と山里がMCを務め、エンタメやトレンド情報、関心あるニュースや身近な話題まで、世の中の気になる情報を丸ごと届ける。スタジオで毎朝ワイワイ盛り上がり、即興アンケートやチャットで視聴者の意見もリアルタイムでトークに反映する。スマホ片手におしゃべり感覚で見られる爽快・情報エンタメトークショー。新メインアナウンサーとして後呂有紗、月曜メンバーとしてカズレーザーが加わる。