寺本莉緒　誰もが知る女優を目指す　主演作では撮影地を避けて生活し、徹底的に“リアル”を追求

女優の寺本莉緒が公開中の主演映画「東京逃避行」（秋葉恋監督）で現実と地続きの物語に挑んだ率直な胸の内を明かした。

作中では日常に疲れ、東京・歌舞伎町で自分の居場所を探す女子高生役を演じた。タイトル通り、とにかく走るシーンが多いため、撮影前には自宅周辺を３０分ほど走り込むトレーニングを約１か月間続けた。「筋肉痛になるので毎日は無理でした」と笑い飛ばしたが、ダブル主演した池田朱那（あかな）からは「『足速いね』って言われました！『ついて行く演技しなくて良かった』って。本当はそんなに速くないんですけど」と照れながら明かした。

現場では“リアル”を追求する独特の空気感で撮影。カット数、テイク数も極端に少なく「本当に１回やったら終わりって感じ。撮影は始まったらあっという間に終わってしまった」と振り返る。役作りにおいても「自分も初めて訪れる感覚で反応したい」と新宿や歌舞伎町を避けて生活し、役と同じ目線に立つことを重視。とことんリアリティーにこだわった。

子役としてデビューし、グラビアなども経験した寺本だが、女優としての転機はＮｅｔｆｌｉｘドラマ「サンクチュアリ−聖域−」（２０２３年）への出演だった。「お芝居楽しいって思えたのもそうですけど、難しいって感じられた。自分が想像していたはるかに上のクオリティーを要求されて、それに応えられない時が悔しくて。でも、それにくらいついている自分がすごく楽しかった」。苦労した分、撮影を終えた時には自信が付いていた。

デビューから１０年が経過した寺本。女優として目指す姿に“誰もが知ってる寺本莉緒”を掲げた。「だれに聞いても『この女優って寺本莉緒だよね』って分かるようになりたい。昨日の自分より今日の自分。少しずつでも更新し続けたい」。国民的女優になるべく、更なる高みへ走り続ける。

◆寺本 莉緒（てらもと・りお）２００１年月５日、広島県広島市出身。１１歳。２０１５年に芸能界入りすると２４年に「ミスヤングマガジン」を受賞し、グラビアを中心に活動。女優としては２３年にＮｅｔｆｌｉｘドラマ「サンクチュアリ−聖域−」で注目を浴び、「ショジョ恋」（２３年）や連続テレビ小説「おむすび」（２４年）に出演するなど、活動の幅を広げている。