SKE48の元メンバーでタレントの三上悠亜（32）が30日までに自身のインスタグラムを更新。ミニのツイードワンピース姿を披露した。

「台湾の台中に新しくできた図書館 素敵な建造物だった…普段時間がなくて観光できないことが多いから、いろんな場所行けて楽しかったな」と台中の図書館を訪れたことを報告。

ワンピースで図書館の中を歩いている写真などをアップし「MISTREASSの新作のツイードワンピ リボンの可愛らしいデザインと女神シルエットで大人っぽくお姉さんに 絶妙なバランスでとってもお気に入り」とつづった。

ハッシュタグで「ゆあしふく」「台湾」「台中」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「お似合い可愛いすぎ」「ゆあちゃん…カワユイ」「めちゃくちゃ可愛い」「バックショットもすてき」「素敵です」「美脚無双」などの声が寄せられている。

三上は、タレント活動のほか、インフルエンサーやアパレルブランド「ミストレアス（MISTREASS）」のプロデューサーなど多方面で活躍中。愛知県出身で、身長1メートル59、血液型はA。