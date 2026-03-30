ウーバー配達のためにバイク購入を検討中。自転車より稼げると思いますが、車両代や税金、ガソリン費用を引くと、結局手取りが少なくなりませんか？

バイクは“稼ぎやすさ”が大きなメリット

バイク配達の最大の強みは、配達効率の高さです。移動速度が速く、長距離の案件も受けられるため、1時間あたりの配達件数が増えやすい傾向があります。

また、悪天候時やピークタイムでも稼働しやすく、結果として1日の売上は自転車より高くなるケースが多いです。エリアによっては、時給換算で数百円～千円以上の差が出ることもあります。



初期費用と維持費がネックになる

一方で、バイクには明確なコストが発生します。主な費用は以下の通りです。



・車両購入費（中古でも数万円～数十万円）

・自賠責保険や任意保険

・ガソリン代

・オイル交換やメンテナンス費用

・軽自動車税（原付なら年数千円程度）



これらは毎月・毎年かかるため、売上が増えてもその分がそのまま手取りになるわけではありません。



ガソリン代は意外と影響が大きい

バイク配達では走行距離が長くなるため、ガソリン代は無視できません。例えば1日50～100km走ることもあり、月単位で見ると数千円～1万円以上かかるケースもあります。

特にガソリン価格が高騰している時期は、利益を圧迫する要因になります。効率よく稼げても、燃料費で相殺される可能性がある点は注意が必要です。



減価償却という考え方も重要

バイクは購入した時点で終わりではなく、使用することで価値が減ります。これを「減価償却」といい、実質的なコストとして考える必要があります。

例えば10万円のバイクを2年使う場合、年間5万円のコストがかかっていると考えることもできます。これを無視すると、「思ったより手元に残らない」という結果になりやすいです。



自転車はコストが低く“安定した手取り”

自転車の場合、初期費用や維持費がほとんどかかりません。電動自転車であっても、バイクに比べれば圧倒的に低コストです。

そのため、売上はバイクより低くても、経費が少ない分「手取りベースでは大きく差が出ない」ケースもあります。特に稼働時間が短い人にとっては、自転車のほうが効率的な場合もあります。



ウーバー配達員の年齢層データから見る傾向

同アンケートによると、「ウーバーイーツ配達員の年齢層」で最も多かったのは30代で39.5％(34人)、次いで20代が37.2％(32人)という結果になっています。

このことから、ウーバー配達は特定の年代に限られた仕事ではなく、幅広い層が取り組んでいることが分かります。副業として始める人も多く、ライフスタイルに合わせた働き方が選ばれている点も特徴です。



どちらが得かは「稼働スタイル」で変わる

結論として、バイクのほうが必ずしも手取りが多いとは限りません。重要なのは「どれだけ稼働するか」です。



・長時間稼働する → バイクが有利

・副業で短時間 → 自転車が有利



このように、稼働時間やエリア、配達スタイルによって最適な選択は変わります。



コストを差し引いた“実質時給”で考える

判断のポイントは「売上」ではなく「実質時給」です。ガソリン代や保険料などを差し引いたうえで、1時間あたりどれくらい残るのかを計算することが重要です。

見かけの売上が高くても、経費が多ければ手取りは減ります。逆に売上が少なくても、コストが低ければ効率的に稼げていると言えます。



まとめ

バイクは確かに稼ぎやすい手段ですが、その分コストもかかるため、必ずしも手取りが増えるとは限りません。特に稼働時間が短い場合は、自転車のほうが効率的なこともあります。

重要なのは、自分の働き方に合った手段を選び、経費を含めた実質的な収益で判断することです。賢く選択することで、より安定した収入につなげられるでしょう。



出典

合同会社YUM JAM ウーバーイーツ配達員の実態調査（ソーシャルワイヤー株式会社）

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー