人気ドラマ「ザ・ボーイズ」の前日譚スピンオフ「ヴォート・ライジング（原題）」は、過激で下品な「50年代の探偵ドラマ」の作風になるという。「ザ・ボーイズ」の製作者エリック・クリプキが英SFX magazineに語った。

本作は1950年代のニューヨークを舞台に、ヴォート社の起源に迫る“ひねりの効いた殺人ミステリー”。本家でお馴染みのソルジャー・ボーイ（ジェンセン・アクレス）や、当時クララ・ヴォートと名乗っていたストームフロント（アヤ・キャッシュ）の知られざる過去が描かれる。

本作のトーンについて、「（別のスピンオフ）『ジェン・ブイ』が我々なりの青春大学ドラマだとすれば、『ヴォート・ライジング』は我々のトーンをミックスした50年代風の探偵ドラマです」とクリプキは語る。

「センセーショナルでパルプ小説的な探偵物語ですが、お馴染みのトーンで作られています。つまり、すごく生々しくて、すごく下品で、セックスと暴力が満載ということ。美化された50年代ではなく、汚れた50年代を描いています。」

また、開発中のメキシコ版スピンオフ「ザ・ボーイズ：メキシコ（原題）」に関しても、「制作が実現すれば、国際的な作品にもこのトーンを反映させていきたい」とコメント。その型破りな作風は、今後のユニバース展開にも深く関わっているという。

「各作品が一定のクオリティ基準を満たし、あの非常に型破りなトーンを維持している限り、僕はこのユニバースを探求し続けたいと思っています。『デッドプール』以降、そうした作品はあまりないですからね。我々が喜んでバトンを引き継ぎますよ。」

モラル度外視の過激な作風は、「ザ・ボーイズ」の魅力の一つであり、世界中のファンに愛されてきた。来るシーズン5で本家は完結するが、派生作品でその精神は受け継がれていくようだ。

「ヴォート・ライジング」は、2026年3月に。キャストはアクレス＆キッシュのほか、「ストレンジャーシングス 未知の世界」のメイソン・ダイ、『オールド・ガード』シリーズのキキ・レイン、「ブリジャートン家」のジョーデン・マイリー、「インダストリー」のニコロ・パセッティ、「一流シェフのファミリーレストラン」のリッキー・スタフィエリ、「センス8」のブライアン・Ｊ・スミス、「ユーフォリア／EUPHORIA」エリザベス・ポージー、「ブルーブラッド ～NYPD家族の絆～」ウィル・ホックマンらが名を連ねる。

Source:SFX Magazine (via )