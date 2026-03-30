『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』で、演じる主人公マーティの恋人レイチェル役を演じたオデッサ・アザイオンが、ディズニーの実写版『リトル・マーメイド』（2023）のオーディションを受けていたことを明かした。

今後の飛躍が楽しみな若手俳優であるアザイオンだが、当時の出来事は苦い思い出のよう。のレッドカーペットにて、米Variety/CNNの取材に応じたアザイオンは、「史上最悪のオーディション」を問われると「すごい回答があるんですよ。『リトル・マーメイド』のオーディションを受けたんです」と明かした。

「本当に恥ずかしいんですけど、『Part of Your World』を歌ったんですよ。すごく緊張していたので、歌っているときに歌詞を忘れちゃって。しかもアリエルの声で、プリンセスっぽい声で歌ったから、“普通にやってください”って言われたんですけど、普通にできなかったんです。アリエルの声で覚えていたから。“この世で一番恥ずかしい”って思いましたね。その後は何の連絡もなく、電話もありませんでした。」

ディズニーの名作アニメを実写化した『リトル・マーメイド』（2023）ではR&Bシンガー出身のハリー・ベイリーが主人公アリエルを演じ、『Part of Your World』などの名曲を力強い歌唱で魅せた。その裏側では、アザイオンをはじめとする未来のスターたちがチャンスを懸けて奮闘していたわけで、いかに厳しい世界であるかがうかがえるエピソードだ。

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『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』は、ティモシー・シャラメ演じるマーティ・マウザーが世界一の卓球選手を目指す物語。アザイオンは、嘘つきで女たらし、自己中心的な“最低男”のマーティに翻弄されながらも、強い意志と大胆な行動力を備えたレイチェル役を魅力的に演じきった。

ちなみに、アザイオンは「自分のことググってる？」という質問には「怖すぎて、見たくないですね」と回答。ますます注目度が高まること間違いなしだが、「英国アカデミー賞や俳優賞とか、色んな賞のことをシェアしようと思うんだけど、いつも遅れちゃうんです」とマイペースな姿勢を示している。

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