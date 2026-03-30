NHKの畠山衣美アナウンサーが30日、金沢放送局で制作、放送のローカルニュース番組「かがのと」（月曜〜金曜後6・10）に出演することが分かった。

27日の放送で瀬田宇大キャスターが「来週からは新年度『かがのと』に新しいメンバーが加わってお伝えしていきます。来週月曜から木曜は畠山衣美キャスターが、そして金曜は私、瀬田が新たに担当いたします」と伝えた。

畠山アナは熊本県出身。津田塾大を卒業後、15年4月に営業担当としてNHKに入局。18年7月に故郷の熊本放送局へ異動。熊本放送局時代にアナウンサーに転身した。「ニュースウオッチ9」のフィールドリポーターなどを務め、「ニュース7」の金〜日・祝日のリポーターを務めていたが、25年4月「文春オンライン」で既婚男性との不倫が報じられた。

「かがのと」のサイトには畠山アナのメッセージを掲載。「能登半島地震のあと、被災したみなさんを取材させていただきました。ご自身が大変な状況にあるにもかかわらず、『私よりも…』と周囲を心配されていたり、私たち取材者にまで気をかけてくださったりと、人としてのあたたかさ、優しさ、強さにふれました。石川県のみなさまの力になれるよう努めます」とコメントした。