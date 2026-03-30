見上愛さんと上坂樹里さん主演の連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第1週「翼と刀」の第1回が3月30日に放送されました。

【写真】教会で育てられた直美。牧師の吉江を演じるのは…

連続テレビ小説114作目となる『風、薫る』は、明治期に看護師という職業の確立に貢献した大関和さんと鈴木雅さんをモチーフにしたバディドラマ。見上さん演じる一ノ瀬りんと、上坂さん演じる大家直美の2人が、患者や医師との向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがて“最強のバディ”になっていく物語。

直美は、生後まもなく親に捨てられ、キリスト教の牧師に育てられました。

教会を転々としてきたので「家族」と呼べる存在はいません。直美にとって信じられるのは自分の力と運。恥などいくらかいてもかまわないと思っています。プライドなど役に立たない暮らしだったので、目的のためには多少のうそやズルをもいとわない柔軟さとしたたかさがある女性です。

直美を演じる上坂樹里さんがコメントを発表しました。

朝ドラが一番の夢だった

――主人公・大家直美役に決まった時のお気持ちは？

私は主人公として“朝ドラ”に出演することを俳優として一番の夢だと言い続けていたので、主人公に決まったと聞いたとき最初は理解ができないくらい驚きましたし、「こんな幸せなことがあっていいのだろうか……」と思いました。

ただ、オーディションでの手応えは一切感じませんでした。正解が分からず進んでいくなかであまりにも緊張してしまってうまくいかず、最終オーディションが終わった後はすごく悔しくて。

いつもはそんなことをマネージャーさんに言わないのですが「悔しかったです」と思わず伝えてしまいました。

それが、驚くことに主人公に決めていただき、後日演出の方とお話ししたときに「お芝居がナチュラルでうちに秘めた強さが今回の役とリンクしていた」と言っていただけたんです。

自分ではダメダメだと思っていた演技を評価していただいたとわかり、本当にうれしい言葉でした。

迷っている時間も楽しい

――大家直美という役をどのように演じていますか？

直美は人間味あふれる女性です。小さいころに親から捨てられ教会で育ったので、生きることにとても貪欲で生きるためならプライドを捨ててなんでもする覚悟で過ごしている強い子です。

人と接するときに正直になれない不器用さや、かわいらしい優しさもあり、いろんな顔を持っているところが魅力的だと思っています。

自分とかけ離れている役ではあるので、今でも怒りや強さの表情をどうすればいいかが難しく迷うこともありますが、すぐに演出の方とお話をさせていただける環境があるので本当にありがたいです。

そして、迷って考える時間もすごく楽しくて、一つ一つのシーンを大切にして全力でお芝居できたらと思っています。

今は当たり前にある看護という職業がなかった時代に、その道を切り開いた大家直美という役と長い期間を二人三脚で生活できることは幸せなことだと思いますので、今後の自分にどんな変化が起きるのかとても楽しみにしています。

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連続テレビ小説114作目となる『風、薫る』の脚本は吉田智子さん。主題歌は、Mrs. GREEN APPLEの『風と町』。占い師の真風（まじ）役の研ナオコさんが、語りも務めます。原案は田中ひかるさんの『明治のナイチンゲール 大関和物語』（中央公論新社刊）。