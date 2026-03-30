【ロンドン（英国）２９日＝金川誉】

スコットランドに１―０と勝利した日本代表は、ロンドン・ウェンブリースタジアムでのイングランド代表戦に向け、ロンドンでのトレーニングを開始した。ＦＩＦＡランク４位イングランド代表の中心は、現代最高のストライカーと賞されるＦＷハリー・ケーン（３２＝ドイツ１部バイエルン）だ。同国史上最多ゴールを誇る万能型ＦＷをどう封じるか。選手たちが「ハリー・ケーン包囲網」の一部を明かした。

１８８センチの長身から放つヘディングに、正確無比な右足、さらに左足。中盤でゲームメイクに関わったかと思えば、ゴール前で当然のようにネットを揺らす。それがハリー・ケーンの日常だ。今季、ドイツ１部バイエルンでは公式戦４０試合４８ゴール。イングランド代表でも歴代最多の１１０試合７６ゴール。このゴールマシンをいかにして止めるかが、試合の鍵となることは間違いない。

センターバック（ＣＢ）のＤＦ渡辺剛は「今まで自分がマッチアップしてきた選手と違い、色々なところに顔を出して、試合を作ったり試合を決め切る選手。正直どうなるかわからないですけど、しっかりチームとして意識しながら、彼をうまく自由にさせないようにしたい」と話した。

ストライカーとして数々の武器を持つケーンだが、大きな特徴のひとつが、中盤に下がった位置から効果的にゴールを生み出すプレーだ。するすると中盤に下がり、マークするＣＢがついてこない、と思えばシンプルにパスを引き出して起点を作り、相手を押し込んでゴール前で勝負する。またＣＢが中盤までマークにきた際は、あいたスペースに走り込むＦＷラッシュフォードらウィンガーを生かす、スルーパスも持ち合わせる。

森保ジャパンはハイプレスで相手の攻撃を制限する際、相手センターＦＷとＣＢはマンツーマンとなるシーンが出てくる。マークする選手を責任を持って潰すことで、守備のエネルギーを一気に攻撃へと転換する狙いだ。しかしキープ力やターンの技術にも優れたケーンが中盤へと下がった場合、ただガツガツとＣＢが潰しに行けば、逆手に取られてしまう可能性が高い。しかしマークを中盤に受け渡そうとすると「誰がマークするのか」問題が勃発し、ぽっかりと開いたスペースでフリーにしてしまうケースもある。

「彼に関してどこまで（中盤に）落ちるか、ちょっと想像できないので、どこまでが自分の範囲かは、試合前までに明確にしたい。（マークを）離して前を向かれたらピンチになりますし、難しい。マンツーマンでやっている自分たちとしては嫌な動きだし、今までそこまで自由に動いてくる選手はマッチアップする中でいなかったので、試合中でも話しながら、対応を変えていかないといけない」と警戒心を強めた。

またＣＢとともに、中盤の監視役を担うのはＭＦ佐野海舟だ。ブンデスリーガでバイエルンとの対戦経験もあるボランチは、中盤まで下がってくるケーンのマークを、ＣＢから受け取るタイミングについて、臨機応変を強調した。「それはシーンによって変わると思う。受け渡し、誰がどこまでついていくのかは、一瞬の判断。ただパターンは想定した方がいいと思いますし、その中で柔軟に対応するのが一番」と語る。

また同じく長身ストライカーとして、ゲームメイクの部分などでケーンを参考にするＦＷ後藤啓介は「シンプルに落ちて（パスを）はたいて、もう１回（ゴール前に）入っていく時に、相手の目線の外から、死角からゴールを奪っている。シュート技術もすごく高い」と語る。簡単に奪っているように見えるゴールは、相手の目線、死角を見定めた上での動きだしと分析した。

ポジショニングで相手の迷いを誘い、先手を取れば目線の外側への動きだしでフリーとなり、世界一のシュート技術で射抜く―。それがケーンの真骨頂だ。世界最高ストライカーとの対戦経験が、森保ジャパンにとってさらなる成長へのきっかけとなることは間違いない。