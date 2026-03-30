見なかった事にしてない！？浴槽の排水口にゴミなどが溜りがちだとヤバい理由とは？【ヤバい風水】

見なかった事にしてない！？浴槽の排水口にゴミなどが溜りがちだとヤバい理由

お風呂の排水溝はこまめに掃除が吉

髪の毛や石けんカスなどのゴミが溜まる排水口は、浴槽でも汚れが溜まりやすい場所。排水口にゴミなどが溜まったままの状態だとニオイや詰まりの原因に。そこから生じる悪い気が判断力を鈍らせたり、お金の流れを悪くするので要注意です。普段から髪の毛をとったり、汚れを落としたりしてすっきりさせておきましょう。排水口の入り口に髪の毛やゴミをキャッチする排水口ネットをかぶせて、それごと捨てるようにするとラクです。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 ヤバい風水』

著者：愛新覚羅ゆうはん 日本文芸社刊

執筆者プロフィール

開運ライフスタイルアドバイザー (占い・風水)、作家、デザイナー 中国黒龍江省ハルビン生まれ。映画「ラスト・エンペラー」で知られる清朝の皇帝・愛新覚羅一族の流れをくむ。5歳のときに来日し、桑沢デザイン研究所を卒業後、北京大学に留学。帰国後は、アパレル企業の広報宣伝などを経て、幼少期から備わっていた透視能力に加えタロットや占星術なども生かし占い・風水師としても活動。当初鑑定していた医療・教育関係の間で話題となり、15年で延べ2万人以上を鑑定(2019年時点)。文章を書くのが好きで執筆活動にも勤しみ、デザイナーとしてのプロデュース開運アパレルブランド『Ryujyu~龍樹~』や、2021年より陶芸上絵付け作家として『水鏡~MIKKAMI~ 』も手がけるなど、多岐にわたって活動している。