東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.6874　高値0.6912　安値0.6864

0.6951　ハイブレイク
0.6931　抵抗2
0.6903　抵抗1
0.6883　ピボット
0.6855　支持1
0.6835　支持2
0.6807　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5747　高値0.5778　安値0.5738

0.5811　ハイブレイク
0.5794　抵抗2
0.5771　抵抗1
0.5754　ピボット
0.5731　支持1
0.5714　支持2
0.5691　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3893　高値1.3896　安値1.3845

1.3962　ハイブレイク
1.3929　抵抗2
1.3911　抵抗1
1.3878　ピボット
1.3860　支持1
1.3827　支持2
1.3809　ローブレイク