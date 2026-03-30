東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.6874 高値0.6912 安値0.6864
0.6951 ハイブレイク
0.6931 抵抗2
0.6903 抵抗1
0.6883 ピボット
0.6855 支持1
0.6835 支持2
0.6807 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5747 高値0.5778 安値0.5738
0.5811 ハイブレイク
0.5794 抵抗2
0.5771 抵抗1
0.5754 ピボット
0.5731 支持1
0.5714 支持2
0.5691 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3893 高値1.3896 安値1.3845
1.3962 ハイブレイク
1.3929 抵抗2
1.3911 抵抗1
1.3878 ピボット
1.3860 支持1
1.3827 支持2
1.3809 ローブレイク
ピボット分析
オージードル
終値0.6874 高値0.6912 安値0.6864
0.6951 ハイブレイク
0.6931 抵抗2
0.6903 抵抗1
0.6883 ピボット
0.6855 支持1
0.6835 支持2
0.6807 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5747 高値0.5778 安値0.5738
0.5811 ハイブレイク
0.5794 抵抗2
0.5771 抵抗1
0.5754 ピボット
0.5731 支持1
0.5714 支持2
0.5691 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3893 高値1.3896 安値1.3845
1.3962 ハイブレイク
1.3929 抵抗2
1.3911 抵抗1
1.3878 ピボット
1.3860 支持1
1.3827 支持2
1.3809 ローブレイク