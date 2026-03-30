仏中銀総裁 必要に応じて行動する用意、成長鈍化とインフレ急上昇を警戒 仏中銀総裁 必要に応じて行動する用意、成長鈍化とインフレ急上昇を警戒

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仏中銀総裁 必要に応じて行動する用意、成長鈍化とインフレ急上昇を警戒



仏中銀のビルロワドガロー総裁は必要に応じて行動する用意があると語った。



ビルロワドガロー氏は、ECBはインフレ期待を抑制するため必要に応じて行動する用意があると述べた。ただ、利上げ時期を巡る議論は時期尚早だと付け加えた。



米イラン戦争は供給面でマイナスのショックを引き起こし、経済成長鈍化とインフレ急上昇を招く可能性がある。我々は原油価格をコントロールする権限はないが、インフレ期待を中期目標2％に維持する義務を負っている。必要であれば行動する用意がある。

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