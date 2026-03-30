今回は、彼氏の女友達に失礼な態度をとられ、ムカムカしたエピソードを紹介します。

「何この子…」

「2歳年下の彼氏とはバイト先で知り合いました。そして最近そのバイト先に、彼氏の通う大学の友達が来ました。その中に女子がひとりいましたが、その女子は彼氏に抱きつくなど、やたら彼氏になれなれしいんです。

またその女子は私を見るなり『この人が噂の彼女ね……』と言ってニヤっと笑ってきて、正直怖かったです。『何この子……』と思いましたし、きっと彼氏のことが好きなんだろうなと直感がはたらきました。

その女子は私を上から下までなめるように見てきたのも嫌でした。正直、もう二度とこの女子と会いたくないのですが、LINEの連絡先の交換をしたいと言われ、仕方なく交換してしまいました」（体験者：20代女性・大学院生／回答時期：2026年2月）

▽ LINEの連絡先を交換したということは、今後またこの女子に会う可能性がありそうですよね。面倒なことに巻き込まれないといいのですが……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。