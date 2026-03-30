・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝９９．６４ドル（＋５．１６ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝４５２４．３ドル（＋１１５．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝６９５４．５セント（＋１８７．４セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝６０５．００セント（±０．００セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４６２．００セント（－５．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１１５９．２５セント（－１４．５０セント）
・ＣＲＢ指数
　３６８．９１（＋７．００）

出所：MINKABU PRESS