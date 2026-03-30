２７日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝９９．６４ドル（＋５．１６ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４５２４．３ドル（＋１１５．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝６９５４．５セント（＋１８７．４セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６０５．００セント（±０．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４６２．００セント（－５．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１５９．２５セント（－１４．５０セント）
・ＣＲＢ指数
３６８．９１（＋７．００）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝９９．６４ドル（＋５．１６ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４５２４．３ドル（＋１１５．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝６９５４．５セント（＋１８７．４セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６０５．００セント（±０．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４６２．００セント（－５．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１５９．２５セント（－１４．５０セント）
・ＣＲＢ指数
３６８．９１（＋７．００）
出所：MINKABU PRESS