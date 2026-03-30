２７日の米株式市場の概況、ＮＹダウ７９３ドル安 原油先物相場が上昇 ２７日の米株式市場の概況、ＮＹダウ７９３ドル安 原油先物相場が上昇

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２７日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比７９３．４７ドル安の４万５１６６．６４ドルと続落した。イラン紛争の長期化懸念が根強く、ポジション調整目的の売りが優勢となったほか、米原油先物市場でＷＴＩ（ウェスト・テキサス・インターミディエート）期近の５月限が一時１バレル＝１００ドルを突破し、投資家心理を一段と下向かせた。



ユナイテッドヘルス・グループ＜UNH＞やセールスフォース＜CRM＞、ビザ＜V＞が売られ、シティグループ＜C＞やスノーフレイク＜SNOW＞が下値を模索。ゼータ・グローバル・ホールディングス＜ZETA＞やヒンジ・ヘルス＜HNGE＞が大幅安となった。一方、シェブロン＜CVX＞やコカ・コーラ＜KO＞がしっかり。エンタジー＜ETR＞やアルガン＜AGX＞、ユニティ・ソフトウェア＜U＞が大幅高となった。



ナスダック総合株価指数は４５９．７３ドル安の２万０９４８．３５と大幅続落した。メタ・プラットフォームズ＜META＞やマイクロソフト＜MSFT＞が軟調。シスコ・システムズ＜CSCO＞が冴えない展開となり、データドッグ＜DDOG＞やロケット・ファーマシューティカルズ＜RCKT＞が急落した。一方、ウォルマート＜WMT＞やペプシコ＜PEP＞、クラフト・ハインツ＜KHC＞が値を上げた。



出所：MINKABU PRESS