本日3月30日（月）24時59分〜26時09分 日本テレビ（関東ローカル）にて、日本テレビ入社3年目以下の3人のディレクターによる企画をオムニバス形式でお届けする「バナナキマイラ」を放送。放送終了後から1週間TVerにて配信。

今回、バナナマンの2人が見届けたのは、新世代ディレクターたちが生み出した新たな「密着ドキュメント」「対決ロケバラエティー」「お悩み解決教養番組」。初企画・演出ならではの、フレッシュかつエッジの効いた3番組を一度に楽しめる。その内容をご紹介！

▼「異常選択」（担当D：山崎瑠莉/入社1年目・報道局社会部記者）

普段は報道局で働く女性記者が、報道の常識にとらわれず、新しい形の密着ドキュメンタリーにチャレンジした番組。くっきー！をアテンド役に迎え、一見「異常とも思える選択をした人の人生」を深掘りし「選択に至った真相」に迫る。

▼「ご当地BINGORIAN」（担当D：谷口友紀/入社1年目・技術統括局回線運用部）

普段は技術総括局で映像伝達に関わる回線管理をしているお笑い好きの技術マンが考えた、番組特製ビンゴカードで対戦するロケバラエティー。プレイヤーに森田哲矢（さらば青春の光）、山添寛（相席スタート）を迎え、ビンゴカードのお題に即した人を街でスカウトし、対戦させ勝敗を決めていく新感覚ビンゴを繰り広げる。

▼「モヤリヒトマトメ」（担当D：高見/入社2年目・コンテンツ制作局「DayDay.」担当）

身の回りにいる「なんだか鼻につく人」＝「モヤリビト」を脳科学、生態学、文化人類学などあらゆる学問の視点から分析し、理解することでイライラを解消していく教養バラエティー番組。あの、キタニタツヤ、草薙航基（宮下草薙）のユニークな3人の組み合わせと、VTRで使用したイラストは全てディレクター自身が描いたもの、という独特な世界観が見どころ。

【出演者】

バナナマン／並木雲楓アナウンサー

〈VTR出演〉

▼「異常選択」くっきー！、きり

▼「ご当地BINGORIAN」森田哲矢（さらば青春の光）、山添寛（相席スタート）

▼「モヤリヒトマトメ」あの、キタニタツヤ、草薙航基（宮下草薙）