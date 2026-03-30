ディーン・フジオカらMEJメンバー集結 『LOVED ONE』新ビジュアル＆本予告映像が初解禁
ディーン・フジオカが主演する4月8日スタートのドラマ『LOVED ONE』（フジテレビ系／毎週水曜22時）より、新ビジュアルや本予告映像などが解禁となった。
【動画】本編映像が初解禁された『LOVED ONE』予告映像
完全オリジナル作品の本作は、日本社会が抱える“死因不明”という闇に真正面から切り込み、“遺された痕跡”を手がかりに、隠された真実とその人が生きた証を解き明かしていく法医学ヒューマンミステリードラマ。
今回公開された新ビジュアルには、法医学専門チーム「MEJ」の面々が一堂に会した姿が収められている。中央には、腕を組みながら穏やかな笑みを浮かべる主人公の天才法医学者・水沢真澄（ディーン）。その隣に立つMEJセンター長の桐生麻帆（瀧内公美）は、静かなたたずまいの中に揺るがぬ意志をにじませ、二人の存在がチームの軸として際立つ。
そして、白衣に身を包んだ若き法医学者たち。本田雅人（八木勇征）、高森蓮介（綱啓永）、松原涼音（安斉星来）、そして検査技師の吉本由季子（よしもと・ゆきこ／川床明日香）が、それぞれの個性を宿した表情で並び立つ。背後にはMEJのロゴが掲げられ、これから始動するチームならではの緊張感と、関係性が築かれていく予感が同居する、物語の幕開けを象徴する一枚となっている。
本ビジュアルが撮影された日は、メンバー全員が初めて顔を合わせた記念すべき日で、「本日セットインです！よろしくお願いします」とスタッフの声が響くと、現場には自然と一体感が生まれていく。撮影は、真澄が推論を組み立てるシーンからスタート。わずかな違和感も見逃さず「矛盾します。」と口にする瞬間には、彼の人物像が早くも浮かび上がる。専門用語を含む長ゼリフに向き合うディーンは、合間の時間も繰り返し確認を重ね、役へと没入していく姿が印象的だった。
さらに、本編映像が初公開となる本予告映像と新場面写真も一挙解禁。予告には、“遺された身体（からだ）”に刻まれた手がかりから答えへと迫る真澄の姿に加え、バディとなる麻帆やMEJメンバーら、それぞれの個性が垣間見える表情も映し出されている。映像の中には、「異常死体」「3つの骨折」「不可解な暗号」「擦過痕」など、重要な手がかりが随所に織り込まれ、それらが少しずつ結びついていくことで、やがて一つの真相へと導かれていく。
ドラマ『LOVED ONE』は、フジテレビ系にて4月8日より毎週水曜22時放送。
【動画】本編映像が初解禁された『LOVED ONE』予告映像
完全オリジナル作品の本作は、日本社会が抱える“死因不明”という闇に真正面から切り込み、“遺された痕跡”を手がかりに、隠された真実とその人が生きた証を解き明かしていく法医学ヒューマンミステリードラマ。
今回公開された新ビジュアルには、法医学専門チーム「MEJ」の面々が一堂に会した姿が収められている。中央には、腕を組みながら穏やかな笑みを浮かべる主人公の天才法医学者・水沢真澄（ディーン）。その隣に立つMEJセンター長の桐生麻帆（瀧内公美）は、静かなたたずまいの中に揺るがぬ意志をにじませ、二人の存在がチームの軸として際立つ。
本ビジュアルが撮影された日は、メンバー全員が初めて顔を合わせた記念すべき日で、「本日セットインです！よろしくお願いします」とスタッフの声が響くと、現場には自然と一体感が生まれていく。撮影は、真澄が推論を組み立てるシーンからスタート。わずかな違和感も見逃さず「矛盾します。」と口にする瞬間には、彼の人物像が早くも浮かび上がる。専門用語を含む長ゼリフに向き合うディーンは、合間の時間も繰り返し確認を重ね、役へと没入していく姿が印象的だった。
さらに、本編映像が初公開となる本予告映像と新場面写真も一挙解禁。予告には、“遺された身体（からだ）”に刻まれた手がかりから答えへと迫る真澄の姿に加え、バディとなる麻帆やMEJメンバーら、それぞれの個性が垣間見える表情も映し出されている。映像の中には、「異常死体」「3つの骨折」「不可解な暗号」「擦過痕」など、重要な手がかりが随所に織り込まれ、それらが少しずつ結びついていくことで、やがて一つの真相へと導かれていく。
ドラマ『LOVED ONE』は、フジテレビ系にて4月8日より毎週水曜22時放送。