◆米大リーグ アストロズ９―７エンゼルス（２９日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）

西武からポスティングシステムでアストロズ入りした今井達也投手（２７）が、本拠のエンゼルス戦でメジャー初登板を果たしたが、３回に３安打２四球で４点を失って２回２／３の内容だった。試合後、中南米メディアのハビエル・ゴンザレス記者が取材に応じる右腕の姿をＸに投稿。海外メディアから次回登板でいい結果が出るかを問われると、「僕もそれをねがっていますし、まだまだ練習不足だったり、努力不足は感じた。もっともっと厳しくというか、ストイックに取り組んでいきたい」と前向きに話した。

今井は初回先頭のネトには四球を与えたが、トラウトを直球で攻めて見逃しで三振。２ストライク後の１球はトラウトがＡＢＳでチャレンジしたものの、外角高めに入っての３球三振だった。シャヌエルには四球を与えて１死一、二塁としたが、ソレアをスライダーで再び見逃し三振。モンカダは二ゴロに仕留め、無失点で切り抜けた。２回は三ゴロに２者連続空振り三振を奪い、２回を終えて４奪三振と上々のスタートを切った。

味方打線からは４点の援護点をもらったが、３回には１死からネトに四球与え、トラウトに直球を中前安打、シャヌエルに四球で１死満塁。ソレアに３球続けたスライダー狙い撃たれて左翼線に走者一掃の二塁打、２死からアデルにもスライダーを左翼線二塁打されて降板となった。オープン戦は６イニングで与えた四球は１個だけだったが、この日は４四球。７４球投げてストライクが３６球とストライク率が４８・６％とコントロールに苦しんだのが大きく響いた。右腕は「本当に楽しみたい気持ちだったんですけど、多少は日本とまた違った雰囲気で、久々に緊張した感じがあった。そこがよくなかったというか、いつもと違う感じで立っていた感覚ですね」と悔しさをにじませた。

初のメジャーリーグのマウンド。並み居る強打者を前に“恐怖”も感じていた。日本の打者との対戦との違いを問われると、「（メジャーの打者は）１００マイル近い真っすぐを平気ではじき返すような力があるので、そこが若干打たれるのが怖いというか、相手のその能力の高さというか、そういうところが焦りじゃないですけど、若干怖さというか、そういうのにつながって、力任せに投げてしまったのが、今日はあった」と、自らの投球を分析。過度な力みを反省点に挙げた。

チームは６―６で同点の８回に一挙３得点で勝ち越し、２連勝を飾った。今井に勝ち負けはつかず、ホロ苦デビューとなったが、今井は「傾斜だったりが、だいぶ日本と違う。こっちのメジャーリーグのマウンドの仕様にアジャストしていかないといけない。１日でも早く傾斜にあったフォームというか、メカニズムを取得していきたい」と課題も明確に挙げ、すでに前を向いていた。