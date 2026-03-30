【プレゼント】楽天総合1位、厳選国産素材の「ウァンの豚まん」を6名様に!!ご自宅で出来たての味を楽しめます

伊勢発、楽天市場「リアルタイムランキング総合1位」獲得の人気商品

「ウァンの豚まん」は、三重県伊勢市の株式会社まる天が運営する豚まん店「ウァン」の商品で、国産素材と職人技が生み出す品質と味わいから多くのファンがいる人気の品。実店舗の周辺はもちろん、お取り寄せの人気も高く、2025年12月には「楽天ショップ・オブ・ザ・マンス」を受賞し、さらに2026年3月5日には、楽天市場の数億点の商品の中から「リアルタイムランキング総合1位」も獲得しています。

一般的な肉まんの1.5倍にもなる1個150gで満足感も抜群。解凍して電子レンジで温めるだけで簡単に楽しめます

一番の特徴は、厳選した国産の豚肉を100％使用して淡路島の甘みの強い玉ねぎと合わせることでジューシーで自然な甘みが口いっぱいに広がる餡としていること。豚肉は赤身と脂身の配分も工夫しているそう。餡を包む自家製のふんわり生地は口溶け良く、保存料や防腐剤も使用していないとのことです。

応募要項

プレゼントは合計6名様分で、応募方法はおとなの週末WebのInstagram公式アカウントをフォローして本プレゼントキャンペーンの投稿にいいね！を押すだけ。締め切りは2026年4月6日23時59分です。

締め切りは2026年4月6日（月）23時59分です。厳正なる抽選により当選者を決定し、発表は発送を持ってかえさせていただきます。当選者にはInstagramのDMでご連絡いたします。商品は冷凍便で発送いたします。

※日本国外へのプレゼント発送はいたしません。

商品の詳細についてはまる天のウァン公式ページにてご確認ください。

【プレゼント】楽天総合1位、国産素材の「ウァンの豚まん」を6名様に!!ご自宅で出来たての味を楽しめます（5枚）