【ひらがなクイズ】解けるとすっきり！ ひらがな2文字を考えてみよう！ ヒントは「鋭く洞察すること」
言葉の中に隠れた「共通のパーツ」に注目して、脳の体操を楽しむクイズに挑戦してみませんか？
今回は、物事の度合いを極限まで強調する表現から、他よりも優れた様子、真実を正しく判断する動作まで、3つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
□□めて
□□だつ
み□□める
ヒント：ある状態がこの上なく高いレベルにあること。「非常に」「極端に」という意味で使われる言葉は？
答えを見る
↓
↓
↓
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▼解説
きわめて（極めて）
きわだつ（際立つ）
みきわめる（見極める）
ある物事が限界に近いほど高い水準にあることを示す「極めて（きわめて）」や、周囲との境界線がくっきりとするほど鮮明に目立つ「際立つ（きわだつ）」。そこへ、物事の真偽や終着点を鋭く洞察する「見極める（みきわめる）」が並びました。極限を指すニュアンスから、視覚的な鮮明さ、そして理知的な判断まで。正解に辿り着いた瞬間、視界がクリアになるような心地よさを味わえたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、物事の度合いを極限まで強調する表現から、他よりも優れた様子、真実を正しく判断する動作まで、3つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
□□だつ
み□□める
ヒント：ある状態がこの上なく高いレベルにあること。「非常に」「極端に」という意味で使われる言葉は？
答えを見る
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正解：きわ正解は「きわ」でした。
▼解説
きわめて（極めて）
きわだつ（際立つ）
みきわめる（見極める）
ある物事が限界に近いほど高い水準にあることを示す「極めて（きわめて）」や、周囲との境界線がくっきりとするほど鮮明に目立つ「際立つ（きわだつ）」。そこへ、物事の真偽や終着点を鋭く洞察する「見極める（みきわめる）」が並びました。極限を指すニュアンスから、視覚的な鮮明さ、そして理知的な判断まで。正解に辿り着いた瞬間、視界がクリアになるような心地よさを味わえたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)