「広島１−０中日」（２９日、マツダスタジアム）

広島はプロ初先発の栗林良吏投手が「マダックス」も達成する完封勝利。七回まで中日打線をパーフェクトに封じ込めた圧巻の投球で４年ぶりの開幕３連勝に華を添えた。以下、新井貴浩監督の主な一問一答。

◇ ◇

−栗林が完封。

「すごいとしか言いようがない。びっくりした」

−いろいろな期待を持って送り出した。

「初めての先発ですし、１００球くらいをめどに（交代を）考えていたが、まさかマダックスをするとは。興奮している」

−序盤から中盤の投球は危なげなく見えた。

「危なげなかったと思う。サク（坂倉）も的を絞らせないように、カーブを混ぜながらよく引っ張っていた」

−走者を一人も出さずに八回に入った時は。

「私が緊張した」

−それは偉業を期待してか。

「偉業を期待してというか、いろんなケースを想定していたので、私が緊張していた」

−攻撃ではしぶとく１点を取った。

「あそこの場面、結果はヒットじゃなかったかもしれないが、キク（菊池）が見送ればボールかなという球を気持ちで食らい付いてよく当てた。泥くさくもぎとった１点だった」