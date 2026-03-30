広島・新井監督 栗林の完全試合継続中「私が緊張した」「いろんなケースを想定していた」
「広島１−０中日」（２９日、マツダスタジアム）
広島はプロ初先発の栗林良吏投手が「マダックス」も達成する完封勝利。七回まで中日打線をパーフェクトに封じ込めた圧巻の投球で４年ぶりの開幕３連勝に華を添えた。以下、新井貴浩監督の主な一問一答。
◇ ◇
−栗林が完封。
「すごいとしか言いようがない。びっくりした」
−いろいろな期待を持って送り出した。
「初めての先発ですし、１００球くらいをめどに（交代を）考えていたが、まさかマダックスをするとは。興奮している」
−序盤から中盤の投球は危なげなく見えた。
「危なげなかったと思う。サク（坂倉）も的を絞らせないように、カーブを混ぜながらよく引っ張っていた」
−走者を一人も出さずに八回に入った時は。
「私が緊張した」
−それは偉業を期待してか。
「偉業を期待してというか、いろんなケースを想定していたので、私が緊張していた」
−攻撃ではしぶとく１点を取った。
「あそこの場面、結果はヒットじゃなかったかもしれないが、キク（菊池）が見送ればボールかなという球を気持ちで食らい付いてよく当てた。泥くさくもぎとった１点だった」