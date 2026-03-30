独身上司が「老後は年金だけで余裕」と言っていました。そんなにもらえるものなのでしょうか。今の年金受給額のリアルを教えてください。

年金は「国民年金」と「厚生年金」で大きく違う

日本の公的年金は大きく分けて2種類あります。自営業やフリーランスなどが対象の「国民年金」と、会社員・公務員が加入する「厚生年金」です。

この違いが受給額の差に直結します。厚生年金は収入に応じて保険料を払う仕組みのため、現役時代の収入が高く、加入期間が長いほど将来の受給額も増えます。



実際の平均受給額はどれくらい？

厚生労働省が公表している令和8年度の年金額は以下の通りです。



・国民年金）

7万608円

・厚生年金（夫婦二人分の老齢基礎年金を含む）

23万7279円



結論、「年金だけで余裕」というのは、この金額よりかなり上の水準で受給できる人に限られるケースが多いのが現実です。



“モデルケース”はやや高めに見える

よく紹介される年金額には「標準的なモデル」があります。例えば、会社員が平均的な収入で40年間働いた場合、夫婦で月約23万円という例があります。ただしこれはあくまで条件が整ったケースです。



・長期間フルタイムで働いている

・平均以上の収入

・夫婦2人分の合計



といった前提があるため、単身者や収入が低めだった人には当てはまらないことが多いです。



「余裕」と感じるかは生活費次第

仮に月15万円前後の年金を受け取れるとしても、それで余裕かどうかは生活スタイルによります。例えば、



・持ち家で家賃がない

・支出が少ない

・貯蓄がある



こうした条件がそろえば「余裕」と感じることもあります。一方で、家賃や医療費、物価上昇などがあると、年金だけでは足りないケースも多いです。



高額受給者もいるが一部に限られる

中には「月30万円以上もらっている人」も存在しますが、これは高収入で長期間働いた一部の人に限られます。多くの人は平均付近、もしくはそれ以下に収まるため、「誰でも年金で余裕」というわけではありません。



単身者は特に注意が必要

独身の場合は、夫婦のように年金を合算できないため、受給額は基本的に1人分です。つまり、厚生年金でも月10万～16万円程度が一つの目安になります。ここから生活費をまかなう必要があるため、家賃や医療費の負担が大きいと、余裕どころか赤字になる可能性もあります。



将来の年金額は「ねんきんネット」で確認できる

自分が将来どのくらい年金を受け取れるのか不安な場合は、「ねんきんネット」という公的サービスを活用するのがおすすめです。これにより、これまでの加入状況や将来の見込み額を具体的に確認できます。

収入や働き方を変えた場合のシミュレーションも可能なため、老後資金の計画を立てるうえで非常に役立ちます。現状を正しく把握することで、「足りるのか」「どれくらい準備が必要か」が明確になり、不安を減らすことにつながるでしょう。



まとめ

「年金だけで余裕」というのは、条件が整った一部のケースであり、実際の平均は月5万～15万円程度が中心です。

生活費や住環境によっては十分とは言えないことも多く、年金だけに頼るのはリスクがあるのが現実です。老後を安心して過ごすためには、自分の受給見込みを把握し、早めに貯蓄や資産形成を考えることが重要と言えるでしょう。



出典

厚生労働省 令和８年度の年金額改定についてお知らせします 年金額は前年度から国民年金（基礎年金）が 1.9％の引上げ 厚生年金（報酬比例部分）が 2.0％の引上げです

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー