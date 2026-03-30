ＴＢＳ系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）が３０日に放送され、同局系「アッコにおまかせ！」（日曜・午前１１時４５分）が２９日に最終回を迎えたことを伝えた。

番組では「アッコ―」最終回放送終了後に別会場で謝恩会が行われたことを紹介。「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」カメラは会場に潜入し、総合司会の安住紳一郎アナウンサーが歴代出演者にインタビューした。

１９６３回目となった「アッコに―」最終回では、準レギュラーで最多出演者を発表。３位が松村の２５７回。２位が出川の４２３回。そして１位が約３１年間出演した勝俣州和の４５８回だった。これに謝恩会で安住アナが「最多出演でも準レギュラー…」と語りかけると、勝俣は「そう、つまり一番の被害者ってことです」と発言し安住アナ、並んで立っていた歌手の和田アキ子、峰竜太らは大爆笑。それでも「鍛えていただきました」と添えた。

「アッコに―」は、１９８５年１０月６日に「アッコ古舘のあっ！言っちゃった！」の後番組としてスタート。和田の歯に衣着せぬ発言で人気を集め、最高視聴率は８９年３月５日放送回「２０・２パーセント」（世帯視聴率。ビデオリサーチ社調べ）。昭和、平成、令和の３年代にわたって日曜の昼を盛り上げてきた。２０２０年９月には「生放送バラエティー番組、同一司会者最長放送」としてギネス世界記録に認定された。さらに同局に多大な貢献を果たした和田は今年３月にＪＮＮネットワーク協議会で特別功労賞を受賞した。