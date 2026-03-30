◆米大リーグ ブルージェイズ５―２アスレチックス（２９日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

岡本和真内野手がメジャー１号を放ち、開幕３連勝のブルージェイズは、投手陣が開幕３連戦で合計５０奪三振。１９００年以降の近代メジャー新記録を達成した。これまでのメジャー記録は４６奪三振だった。シュナイダー監督は「（球団設立）５０周年に５０奪三振。いい数字だ。これだけ歴史の長いスポーツ（での記録）。見るのが楽しかった。先発３人の勝負球が異なり、ブルペンも良い仕事をした。相手は攻撃型のチームなので、空振りが増える傾向はあるけれど、投手陣がその点をうまく活かしていた」と歴史的快挙を喜んだ。

開幕戦は先発ガウスマンが１１奪三振するなど、計１６奪三振。前日は、先発のシースが１２奪三振し、計１９奪三振。この日は、先発ラウアーが９奪三振、ブルペン陣が６個を加え、計１５三振。都合５０奪三振。自身を三振量産タイプではないというラウアーは「他の投手みたいに、よし、きょうは２ケタ三振を奪うぞ、と最初から意気込んでいたわけではない。大事なのは、ストライク先行。そこから、組み立てていく。三振を狙う訳じゃないが、チャンスは活かしながらね。オフやキャンプの積み重ねや準備が万端だった」と胸を張った。

指揮官は、分析班などを含めた裏方の尽力に言及。「総力を結集し、計画を立てて実行し、確認し、実際にやり遂げる様子をみれたことがうれしい。実際にプレーする投手は注目されるが、実際は舞台裏で沢山の仕事があり、多くの人が関わっている。そのことを本当に誇りに思う」とチームの総力に誇らしげだ。

三塁を守る岡本は「すごく頼もしいし、後ろを守っている時は、しっかり自分の所に来た打球をアウトに出来るように、準備していきたいと思います」と投手陣にバックアップを約束した。

この日、岡本の援護弾をもらったラウアーは「スイングは静かで繊細。でも、バットから強烈な一撃が放たれる。見ていて気持ちがいい」と、そのスイングに一目惚れ。「メジャーのスピードに対応することが一番の難関だと思うけれど、彼は問題なくこなしている。適応は問題ないと思うし、完成度が高くて準備万端にみえる」と話していた。