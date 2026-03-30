新日本プロレスは３０日までに４月４日、両国国技館で開催する「ＳＡＫＵＲＡ ＧＥＮＥＳＩＳ ２０２６」の全対戦カードを発表した。

第４試合の６人タッグマッチでＡＥＷのウィル・オスプレイが日本復帰戦を行う。

オスプレイは２０１６年に新日本プロレスへ初参戦。同年の『ＢＥＳＴ ＯＦ ＴＨＥ ＳＵＰＥＲ Ｊｒ．』では初出場初優勝の快挙を達成。ＩＷＧＰジュニアヘビー級王座を３度戴冠した。

ヘビー級に転向し２１年にはＩＷＧＰ世界ヘビー級王座を奪取したが２４年２・１１大阪大会を最後に新日本プロレスとの契約を終えＡＥＷへ移籍した。

しかし、昨年７月、頸椎の２か所にヘルニアを発症し８月の英国大会から欠場。今年に入り来日し１・５大田区大会に電撃登場。３月にリング復帰していた。約２年２か月ぶりの日本マットでの試合は注目だ。

◆４・４両国全対戦カード

▼第０試合（午後３時半開始予定） ２０分１本勝負

安田優虎、ＫＵＳＨＩＤＡ ｖｓ 中原大誠、松本達哉

▼第１試合 ３０分１本勝負

タイガーマスク、真壁刀義 ｖｓ 藤田晃生、ハートリー・ジャクソン

▼第２試合 ３０分１本勝負

ロビー・エックス、石森太二、鷹木信悟 ｖｓ ジェイコブ・オースティン・ヤング、フランシスコ・アキラ、ジェイク・リー

▼第３試合 ３０分１本勝負

マスター・ワト、矢野通、ＹＯＨ、ウルフアロン ｖｓ 金丸義信、ＳＨＯ、ＤＯＵＫＩ、ドン・ファレ

▼第４試合 ウィル・オスプレイ 日本復帰戦 ３０分１本勝負

エル・デスペラード、タイチ、上村優也 ｖｓ グレート‐Ｏ‐カーン、ＨＥＮＡＲＥ、ウィル・オスプレイ

▼ＮＥＶＥＲ無差別級６人タッグ選手権試合 ６０分１本勝負

王者組・ＹＯＳＨＩ‐ＨＡＳＨＩ、後藤洋央紀、ボルチン・オレッグ ｖｓ 挑戦者組・チェーズ・オーエンズ、高橋裕二郎、成田蓮

▼ＮＪＰＷ ＷＯＲＬＤ認定ＴＶ選手権試合 １５分１本勝負

王者・ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ ｖｓ 挑戦者・海野翔太

▼ＩＷＧＰタッグ選手権試合 ６０分１本勝負

王者組・ＯＳＫＡＲ、Ｙｕｔｏ‐Ｉｃｅ ｖｓ 挑戦者組・大岩陵平、ザック・セイバーＪｒ．

▼ＩＷＧＰヘビー級選手権試合 ６０分１本勝負

王者・辻陽太 ｖｓ 挑戦者・カラム・ニューマン