ヒロインメイクのルースパウダー限定色♡透明感シマーピンク登場

春夏メイクに欠かせない、透明感を引き出すベースアイテムが登場♡ヒロインメイクの人気ルースパウダーから、限定色「シマーピンク」が発売されます。繊細なラメがさりげなく輝き、ふんわりとした血色感と透明感を演出。テカリや毛穴をカバーしながら軽やかな仕上がりを叶える、これからの季節にぴったりのアイテムです♪

透明感を引き出す限定カラー

限定色「シマーピンク」は、寒色系のふんわりピンクに繊細なパールをプラスしたカラー。

くすみを自然に飛ばしながら、明るく澄んだ肌印象へ導きます。日差しが強くなる春夏シーズンにも映える、軽やかで上品な仕上がりが魅力です。

キスミー フェルム数量限定♡春色ルージュでやわらか血色リップ

毛穴レス※1なさらふわ肌へ

微細なマイクロパウダーとブラーパウダーが、毛穴や凹凸を瞬時に補正。厚塗り感を出さずに、なめらかな肌を演出します。

さらにオイルプルーフ処方で皮脂崩れを防ぎ、長時間テカリを抑えたさらふわな仕上がりをキープ。忙しい日でも、きれいなベースメイクが続きます。

※1 メイクアップ効果による

使いやすさと美容成分も充実

パフとミラー付きのコンパクトタイプで、外出先でのメイク直しにも便利。ふわっと軽いエアリーヴェール処方で、肌に負担を感じにくいのも嬉しいポイントです。

さらにナイアシンアミドやヒアルロン酸など、7種の美容液成分を配合し、うるおいケアも同時に叶えます。

ヒロインメイク フワットキープ パウダー



価格：1,980円（税込）

容量：5g

カラー：限定1色（シマーピンク）

発売日：2026年4月8日（水）数量限定

※表示価格はメーカー希望小売価格です。

春夏メイクをアップデート♡

ふんわり軽やかで透明感あふれる肌を叶える限定ルースパウダーは、春夏のメイクに取り入れたい注目アイテム♡ナチュラルなのにしっかり美肌見えする仕上がりで、毎日のメイクを格上げしてくれます。

数量限定なので、気になる方はぜひ早めにチェックして、旬のベースメイクを楽しんでみてくださいね♪