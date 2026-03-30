菅沼菜々、憧れのアイドルとの写真を披露！

プロゴルファーの菅沼菜々が自身のInstagramを更新。憧れのアイドルとの写真を公開した。

あこがれのアイドルとの写真に「乃木坂47になりましたね」

菅沼プロは「試合終わりにまたまた今年も神宮お邪魔させていただきました！」とコメントし、乃木坂46との写真を公開しました。

この日、千葉県市原市・GOLF5カントリーオークビレッヂで行われた「ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント」に出場した菅沼プロは、その足で東京・明治神宮野球場で開催された「乃木坂46 真夏の全国ツアー2025」東京公演を観覧したとのこと。

菅沼プロは「4時半起きからの18ホール回って試合してガンダで行ったのにまだ眠くない、アドレナリン出まくってる。笑」と興奮した様子。また「みんな可愛くて、一人一人が本当にヒロインでした。また来週から頑張る活力もらえて、また頑張れます。乃木坂ちゃんは私のヒーローです」と乃木坂46への熱い思いを綴りました。

この投稿にファンからは「乃木坂47になりましたね」「一瞬全員が乃木坂メンバーと思いました」「凄い、ななちゃんセンター」などのコメントが寄せられていました。

いかがでしたか？ ぜひ菅沼プロのツアーでの活躍をチェックしてみてくださいね！

【参考】

※nanasuganuma_official／Instagram