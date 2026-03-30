見上愛さんと上坂樹里さん主演の連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第1週「翼と刀」の第1回が3月30日に放送されました。

【写真】妹の安と楽しそうに話すりん

連続テレビ小説114作目となる『風、薫る』は、明治期に看護師という職業の確立に貢献した大関和さんと鈴木雅さんをモチーフにしたバディドラマ。見上さん演じる一ノ瀬りんと、上坂さん演じる大家直美の2人が、患者や医師との向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがて“最強のバディ”になっていく物語。

りんは、栃木県那須地域の山すその町で、元家老の家に長女として生まれました。

物心ついた頃には一家は帰農していて、細やかではあるが不自由のない暮らしに幸せを感じていました。「己の良心に恥じないか」が判断基準。育ちは良いが視野が狭くなりが。いざという時に潔く思い切った行動力がある女性です。

りんを演じる見上愛さんがコメントを発表しました。

少しでも生きる希望を

――「風、薫る」の主人公となったお気持ちはいかがですか？

“朝ドラ”は、学校や仕事に行く前や朝の準備をするせわしない合間に毎日 15 分のドラマを見て「私も一日がんばろう！」と背中を押してくれるような存在なのではないかと感じていました。

そんなドラマに出演することができるのはとてもうれしいことだと思っています。

半年間もの期間、月曜から金曜まで毎日放送しているドラマなんて日本では他にないですもんね。

人の人生を長く濃く描いていくことになるので明るいお話ばかりではないですが、そんな中に少しでも生きる希望や一日をがんばるきっかけみたいなものがあって、それを毎朝見てくださる皆さんにお届けすることができたらいいなと思っています。

放送が近づくにつれ緊張感はだいぶ高まりましたし、どんな映像になっているのか楽しみな気持ちと緊張でいっぱいになりました。

書道や長刀を稽古

―― 一ノ瀬りんという人物をどのように演じていますか？

りんは、生まれは武家の娘なので芯が強くまっすぐに伸び伸びと育ってきた子で、とても素直な喜怒哀楽の感情を持っています。マイペースではありますが心根が優しく、人のことを常に考えて生きている女性なので、困っている人に手を差し伸べられなかったという出来事が、りんが看護婦を目指す重要なきっかけになっています。



（『風、薫る』／(c)NHK）

クランクインするまでに８か月の期間があったので所作や書道や長刀などのさまざまなお稽古をしました。

それらの積み重ねの中で少しずつりんというキャラクターができてきたように思いますし、実際にお芝居をするなかでは、そのときの環境やお芝居相手の方から感じるものを繊細に受け取りながら演じるようにしています。

脚本が示しているりんというキャラクターをスタッフの皆さんと歩みよりながら、丁寧に少しずつ作っていけたらと日々撮影しています。

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連続テレビ小説114作目となる『風、薫る』の脚本は吉田智子さん。主題歌は、Mrs. GREEN APPLEの『風と町』。占い師の真風（まじ）役の研ナオコさんが、語りも務めます。原案は田中ひかるさんの『明治のナイチンゲール 大関和物語』（中央公論新社刊）。