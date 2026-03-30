3月30日から放送がスタートしたNHK連続テレビ小説『風、薫る』。第2話では、りん（見上愛）たちの暮らす村で異変が起きる。

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朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代の医療看護の世界を舞台に、トレインドナースを目指す2人の女性の成長を描くバディドラマ。

りんが虎太郎（小林虎之介）から予想外の知らせを受けた第1話。

第2話では、父・信右衛門（北村一輝）に書の手ほどきを受けるりんと安（早坂美海）は、祭りが楽しみで身が入らない。りんが納屋で探し物をしていると、偶然、父の秘密を見つけてしまう。りんは祭りで虎太郎や家族と楽しい時を過ごすが、村には異変が起こり始めていた。一方、東京の直美（上坂樹里）は、マッチ工場での仕事で失敗が続き、少ない給金に苦しんでいた。そしてある日、直美はある親子と出会い……。

主人公・一ノ瀬りんを見上愛、大家直美を上坂樹里が演じるほか、佐野晶哉、小林虎之介、早坂美海、多部未華子、原田泰造、水野美紀、坂東彌十郎、北村一輝らがキャストに名を連ねている。（文＝リアルサウンド編集部）