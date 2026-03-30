＜副業サロンで返金トラブル＞目指せ、在宅で報酬ゲット！オンライン講座に入会したら【第2話まんが】
私はナギサ。現在は育休中で生後3ヶ月の娘を育てています。夫のマコトと初めての育児に戸惑いつつ、近所に住む実家の母のサポートもあって日々をなんとか乗り切ってきました。そんなある日、同期のアヤカから「うちは学資保険に入ったよ」と言われました。いろいろと調べてみるとこの先、教育費は想像以上にかかりそうです。今の世帯年収で大丈夫なのか、急に不安に襲われてしまった私は、試しに副業について調べてみることにしました。
スキルを身につける方法を調べてみると、ウェブ関係を学べる「オンラインサロン」が意外とたくさん出てきました。オンライン会議システムを使い、実践につなげていく学び方です。育児と両立できそうで魅力を感じます。
私が気になったのはホウジョウさんという女性が主催しているサロンでした。「学んだあとの報酬へのつながりやすさがカギ」というフレーズに心惹かれたのです。数十万の出費にはなるけれど、「全額返金保証」についても記載があったし……。
私は在宅でできる副業を探すため、ウェブ関係のスキルを学ぶ方法を調べはじめました。「女性、ママ、在宅、PC作業、ウェブデザイン」といったワードで検索しているうち、あっという間に画面がオンラインサロンの広告だらけになりました。
そんななか私はホウジョウさんのプロフィールに惹かれ、返金保証があるということも確認のうえ、思い切ってオンラインサロンに入会しました。しかし初回講義に講師として現れたのはホウジョウさんではありませんでした。しかも「ここぞというときに登場しますので」と言われ、頭のなかが疑問符だらけになったのでした。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・井伊テレ子
スキルを身につける方法を調べてみると、ウェブ関係を学べる「オンラインサロン」が意外とたくさん出てきました。オンライン会議システムを使い、実践につなげていく学び方です。育児と両立できそうで魅力を感じます。
私が気になったのはホウジョウさんという女性が主催しているサロンでした。「学んだあとの報酬へのつながりやすさがカギ」というフレーズに心惹かれたのです。数十万の出費にはなるけれど、「全額返金保証」についても記載があったし……。
私は在宅でできる副業を探すため、ウェブ関係のスキルを学ぶ方法を調べはじめました。「女性、ママ、在宅、PC作業、ウェブデザイン」といったワードで検索しているうち、あっという間に画面がオンラインサロンの広告だらけになりました。
そんななか私はホウジョウさんのプロフィールに惹かれ、返金保証があるということも確認のうえ、思い切ってオンラインサロンに入会しました。しかし初回講義に講師として現れたのはホウジョウさんではありませんでした。しかも「ここぞというときに登場しますので」と言われ、頭のなかが疑問符だらけになったのでした。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・井伊テレ子