脳手術乗り越えた41歳のゲーリー・ウッドランドが7年ぶり復活V 金谷拓実は60位
＜テキサスチルドレンズ・ヒューストンオープン 最終日◇29日◇メモリアルパークGC（テキサス州）◇7475ヤード・パー70＞テキサス州で開催されている米国男子ツアーは、最終ラウンドが終了した。
〈連続写真〉 石川遼のスイングが原点回帰！ 若い頃の『右ヒザの送り』が戻り、怖いもの知らずの躍動感再び
首位から出たゲーリー・ウッドランド（米国）が、「67」で回りトータル21アンダーで逃げ切り。後続に5打差をつける圧勝で、2019年「全米オープン」以来、7年ぶりとなる米ツアー通算5勝目を挙げた。23年9月に受けた脳病変摘出の手術を乗り越えての復活勝利となった。トータル16アンダーの2位にニコライ・ホイガード（デンマーク）、トータル15アンダーの3位にミンウー・リー（オーストラリア）、ジョン・キーファー（米国）が続いた。34位で最終日を迎えた金谷拓実は、1バーディ・5ボギーの「74」と苦しい最終日に。トータル1アンダーの60位タイまで後退し4日間を終えることになった。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
米国男子最終成績
「毎日、死ぬんじゃないかと…」ゲーリー・ウッドランドが振り返る脳の“異変”
ゲーリー・ウッドランド プロフィール＆今季成績
＜LIVE＞日本勢は？ 米女子 最終ラウンドスコア速報
石川遼がトップ10入り！ 米下部最終成績
〈連続写真〉 石川遼のスイングが原点回帰！ 若い頃の『右ヒザの送り』が戻り、怖いもの知らずの躍動感再び
首位から出たゲーリー・ウッドランド（米国）が、「67」で回りトータル21アンダーで逃げ切り。後続に5打差をつける圧勝で、2019年「全米オープン」以来、7年ぶりとなる米ツアー通算5勝目を挙げた。23年9月に受けた脳病変摘出の手術を乗り越えての復活勝利となった。トータル16アンダーの2位にニコライ・ホイガード（デンマーク）、トータル15アンダーの3位にミンウー・リー（オーストラリア）、ジョン・キーファー（米国）が続いた。34位で最終日を迎えた金谷拓実は、1バーディ・5ボギーの「74」と苦しい最終日に。トータル1アンダーの60位タイまで後退し4日間を終えることになった。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
米国男子最終成績
「毎日、死ぬんじゃないかと…」ゲーリー・ウッドランドが振り返る脳の“異変”
ゲーリー・ウッドランド プロフィール＆今季成績
＜LIVE＞日本勢は？ 米女子 最終ラウンドスコア速報
石川遼がトップ10入り！ 米下部最終成績