＜速報＞勝みなみが前半4バーディを奪い上位追走中 優勝争いもバーディ合戦の様相に
＜フォード選手権 最終日◇29日◇ワールウインドGC（アリゾナ州）◇6675ヤード・パー72＞米国女子ツアーの最終ラウンドが、現在、進行している。
【写真】畑岡奈紗がホールインワンで高級車ゲット
9人いる日本勢で最上位につけているのは勝みなみ。3位からスタートすると、前半だけで4つバーディを奪い、トータル20アンダーの3位で上位を追いかけている。同じく3位から出た岩井千怜は、バーディとボギーが1つずつでトータル16アンダーに後退し、間もなく折り返す。前日ホールインワンを達成した畑岡奈紗はトータル11アンダーでホールアウト。竹田麗央もトータル10アンダーですでに競技を終えている。馬場咲希はトータル6アンダー、櫻井心那はトータル5アンダーでこちらもラウンドを終了した。吉田優利、古江彩佳、岩井明愛は後半をプレー中。現在のトップはトータル28アンダーまで伸ばしているキム・ヒョージュ（韓国）。3打差でネリー・コルダ（米国）が追う展開になっている。今大会の賞金総額は225万ドル（約3億5950万円）。優勝者には33万7500ドル（約5390万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜LIVE＞頑張れニッポン！ 最終ラウンドのスコア速報
畑岡奈紗がエース達成ですごいクルマをゲット！
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