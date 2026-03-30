細川ふみえ、占い師の衝撃発言に赤面＆絶句 “男運”を分析され思わず「放送しないで〜」
“ふーみん”の愛称で親しまれ1990年代に一世を風靡した俳優でタレントの細川ふみえ（54）が29日深夜放送のフジテレビ系『突然ですが占ってもいいですか？』（毎週日曜 深0：55）に出演。占い師の発言に顔を赤らめた。
【写真】「昔の写真かと思った」…反響が多数寄せられた細川ふみえの“変わらぬ美貌”
細川はこの日、さとう珠緒と井上晴美とともにゲスト出演。大串ノリコ氏の手相占いを受けた。その中で大串氏は「そもそも細川さん、男運が本当にない」と指摘。これに細川も「ヤダ先生…もうスゴい」と独特なリアクションで応えた。
大串氏は生年月日から導かれる答えとして細川は「男を食ってしまう。男のエネルギーを吸っちゃう」と語った。さらに交際するとその相手が落ちて行ってしまうといい「さげまん…の相」と断言した。まさかの大串氏の発言に細川はしばらく絶句し、「放送しないで〜」と顔を赤らめた。
【写真】「昔の写真かと思った」…反響が多数寄せられた細川ふみえの“変わらぬ美貌”
細川はこの日、さとう珠緒と井上晴美とともにゲスト出演。大串ノリコ氏の手相占いを受けた。その中で大串氏は「そもそも細川さん、男運が本当にない」と指摘。これに細川も「ヤダ先生…もうスゴい」と独特なリアクションで応えた。
大串氏は生年月日から導かれる答えとして細川は「男を食ってしまう。男のエネルギーを吸っちゃう」と語った。さらに交際するとその相手が落ちて行ってしまうといい「さげまん…の相」と断言した。まさかの大串氏の発言に細川はしばらく絶句し、「放送しないで〜」と顔を赤らめた。