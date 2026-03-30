マクドナルド「ひるまック」累計2億セット突破 5種のセットが60円以上おトクな600円台に
日本マクドナルドの平日限定ランチセット「ひるまック」が累計2億セットを突破し、新たなTVCMに妻夫木聡と高石あかりが出演することが発表された。CMは4月6日から放映される。
【画像】期間限定「ひるまック」Xキャンペーン（詳細）
「ひるまック」は、「てりやきマックバーガー」や「ビッグマック」、「ダブルチーズバーガー」、「てりやきチキンフィレオ」、「フィレオフィッシュ」の5種類のセットを、平日午前10時30分〜午後2時限定で600円台という価格で提供する人気メニュー。通常より60円以上お得に購入できる点が支持され、2022年3月の開始以降、2025年12月末までの期間で累計2億セットを突破した（2022年3月22日〜2025年12月31日までの期間の平日かつ午前10時30分〜午後2時注文数から算出）。
セットには「マックフライポテト」MサイズとドリンクMサイズが含まれ、プラス100円でLサイズへの変更も可能。手軽さとボリュームを兼ね備えたランチとして幅広い層に利用されている。
2026年の新TVCMでは、アンバサダーを務める妻夫木聡に加え、新たに高石あかりが出演。2人は今回が初共演となる。映像はミステリアスな空気をまとい、映画のような緊張感あるストーリー展開が特徴で、2人の関係性や結末に注目が集まる内容となっている。
同社は創業55周年を迎える2026年も、“おいしさ”と“バリュー”の両立を掲げ、日常的に利用しやすいブランドとしての魅力を強化していくとしている。今回のCM展開や各種キャンペーンを通じ、「ひるまック」のさらなる利用拡大を目指す。
【画像】期間限定「ひるまック」Xキャンペーン（詳細）
「ひるまック」は、「てりやきマックバーガー」や「ビッグマック」、「ダブルチーズバーガー」、「てりやきチキンフィレオ」、「フィレオフィッシュ」の5種類のセットを、平日午前10時30分〜午後2時限定で600円台という価格で提供する人気メニュー。通常より60円以上お得に購入できる点が支持され、2022年3月の開始以降、2025年12月末までの期間で累計2億セットを突破した（2022年3月22日〜2025年12月31日までの期間の平日かつ午前10時30分〜午後2時注文数から算出）。
2026年の新TVCMでは、アンバサダーを務める妻夫木聡に加え、新たに高石あかりが出演。2人は今回が初共演となる。映像はミステリアスな空気をまとい、映画のような緊張感あるストーリー展開が特徴で、2人の関係性や結末に注目が集まる内容となっている。
同社は創業55周年を迎える2026年も、“おいしさ”と“バリュー”の両立を掲げ、日常的に利用しやすいブランドとしての魅力を強化していくとしている。今回のCM展開や各種キャンペーンを通じ、「ひるまック」のさらなる利用拡大を目指す。