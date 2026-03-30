◇インターリーグ レッドソックス2―3レッズ（2026年3月29日 シンシナティ）

レッドソックスの吉田正尚外野手（32）が29日（日本時間30日）、敵地でのレッズ戦で今季初めてのスタメン出場を果たした。「7番・左翼」で出場し、2打数無安打ながら2四球を選び出塁。チームは逆転負けで連敗となった。

開幕3戦目で今季初のスタメン出場を果たした吉田は0―0の3回、先頭打者として打席へ。レッズの先発右腕・ラウダーから四球を選んで出塁すると、2―0の3回2死からはストレートの四球。両打席とも一度もバットを振ることなく、しっかりと投球を見極めた。

逆転された直後の7回には先頭打者として打席に入り、昨季エンゼルスで69試合に登板し、7勝を挙げた2番手の左腕・バークと対戦。8球粘ったが、最後は94.3マイル（約151.7キロ）直球を捉えることができず、二ゴロ。9回無死からの第4打席はレッズ守護神・パガンに対して左飛に倒れた。

前日28日（同29日）の同カードで代打として今季初出場し、四球で出塁。今季初打席から3打席連続で四球となった。5年契約の4年目。勝負をかけるシーズンが本格的に幕を開けた。