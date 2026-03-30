見上愛、上坂樹里が主人公を演じるNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜午前8時）は明治期の看護師が題材で、主人公はそれぞれに生きづらさを抱えた2人の女性、一ノ瀬りんと大家直美。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込み、傷ついた人々を守るために奔走し、時に強き者と戦う。明治という激動の社会を舞台に、幸せを求め生きる少し型破りな2人のナースの冒険物語となっている。

まだ女性の職業が確立されていない明治期に看護学を学んだ「トレインドナース（正規に訓練された看護師）」と呼ばれて新たな風を巻き起こした実在の人物、大関和さんと鈴木雅さんモチーフに取り上げる。今回で第114作目の朝ドラとなる。

◆第2回あらすじ◆

父・信右衛門（北村一輝）に書の手ほどきを受けるりん（見上愛）と安（早坂美海）だが、祭りが楽しみで身が入らない。りんが納屋で探し物をしていると、偶然、父の秘密を見つけてしまう。りんは祭りで虎太郎（小林虎之介）や家族と楽しい時を過ごすが、村には異変が起こり始めていて・・。一方、東京の直美（上坂樹里）は、マッチ工場での仕事で失敗が続き、少ない給金に苦しんでいた。そしてある日、直美はある親子と出会う。