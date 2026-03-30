ツマ先下がりは2番手上げてカットにスウィング！【キープレフト理論状況別対処法】

ツマ先下がりは2番手上げてカットにスウィング！

クラフを身体の左にキープすればスウィングは簡単！

和田泰朗のキープレフト理論状況別対処法

「キープレフト理論」とは、軸(=身体)の左側にクラブをキープしてスウィングする考えで、クラブという斜めに構えた棒を斜めに振りやすくするメソッドだ。これはクラブや打つ状況が変わっても同じ。

今回はキープレフト理論を応用した傾斜のショットとアプローチを紹介する。

【Scene3:ツマ先下がり】2番手上げてカットにスウィング

●フェースを開くのでクラブは2番手上げる

普通に構えるとトウが浮き、ソールすると手元が浮く。クラブにとって最も構えづらいライです。 解決策はフェースを開くこと。 ヘッドを寝かせて傾斜にフィットさせたら目標に向くまでフェースを右に向けます。 スタンス、身体ともオープンになります。

同時にツマ先下がりが左足上がりになります。逆に言えば左足上がりになるまでオープンにしましょう。 左足上がりになっているのでスウィングは左足上がりと同様です。ただし、この場合かなりフエースを開くのでクラブは2番手上げる。目標の左に振り抜きますが、目標に向かって高い球が打てます。

【レッスンプロ情報】

●和田泰朗

1976年生まれ。スポーツ医学、ゴルフトレーニングを学び指導者に。2013年に世界的なプロ団体 WGTF(世界ゴルフ教師連盟)で会員38000人中1%しかいない「マスター」資格を取得。独自のキープレフト理論が認められ同団体のトップ100にランクされた。著書に『世界が認めた究極のシンプルスイングキープレフト理論」(日本文芸社)がある。