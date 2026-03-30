日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3314（-94.0　-2.76%）
ホンダ　1300（-40　-2.99%）
三菱ＵＦＪ　2617（-98　-3.61%）
みずほＦＧ　6115（-264　-4.14%）
三井住友ＦＧ　5089（-157　-2.99%）
東京海上　7331（-180　-2.40%）
ＮＴＴ　157（-2.0　-1.26%）
ＫＤＤＩ　2701（-22　-0.81%）
ソフトバンク　216（-2.5　-1.14%）
伊藤忠　1997（-65.5　-3.18%）
三菱商　5584（-178　-3.09%）
三井物　6384（-156　-2.39%）
武田　5741（-99　-1.70%）
第一三共　2884（-46　-1.57%）
信越化　6011（-129　-2.10%）
日立　4570（-146　-3.10%）
ソニーＧ　3191（-18　-0.56%）
三菱電　5159（-176　-3.30%）
ダイキン　18833（-602　-3.10%）
三菱重　4446（-131　-2.86%）
村田製　3613（-132　-3.52%）
東エレク　37433（-1857　-4.73%）
ＨＯＹＡ　26676（-604　-2.21%）
ＪＴ　5889（-89　-1.49%）
セブン＆アイ　2095（-31.5　-1.48%）
ファストリ　60195（-1585　-2.57%）
リクルート　6299（-220　-3.37%）
任天堂　9034（-181　-1.96%）
ソフトバンクＧ　3671（-275　-6.97%）
キーエンス（普通株）　56100（-1230　-2.15%）