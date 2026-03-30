日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3314（-94.0 -2.76%）
ホンダ 1300（-40 -2.99%）
三菱ＵＦＪ 2617（-98 -3.61%）
みずほＦＧ 6115（-264 -4.14%）
三井住友ＦＧ 5089（-157 -2.99%）
東京海上 7331（-180 -2.40%）
ＮＴＴ 157（-2.0 -1.26%）
ＫＤＤＩ 2701（-22 -0.81%）
ソフトバンク 216（-2.5 -1.14%）
伊藤忠 1997（-65.5 -3.18%）
三菱商 5584（-178 -3.09%）
三井物 6384（-156 -2.39%）
武田 5741（-99 -1.70%）
第一三共 2884（-46 -1.57%）
信越化 6011（-129 -2.10%）
日立 4570（-146 -3.10%）
ソニーＧ 3191（-18 -0.56%）
三菱電 5159（-176 -3.30%）
ダイキン 18833（-602 -3.10%）
三菱重 4446（-131 -2.86%）
村田製 3613（-132 -3.52%）
東エレク 37433（-1857 -4.73%）
ＨＯＹＡ 26676（-604 -2.21%）
ＪＴ 5889（-89 -1.49%）
セブン＆アイ 2095（-31.5 -1.48%）
ファストリ 60195（-1585 -2.57%）
リクルート 6299（-220 -3.37%）
任天堂 9034（-181 -1.96%）
ソフトバンクＧ 3671（-275 -6.97%）
キーエンス（普通株） 56100（-1230 -2.15%）
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3314（-94.0 -2.76%）
ホンダ 1300（-40 -2.99%）
三菱ＵＦＪ 2617（-98 -3.61%）
みずほＦＧ 6115（-264 -4.14%）
三井住友ＦＧ 5089（-157 -2.99%）
東京海上 7331（-180 -2.40%）
ＮＴＴ 157（-2.0 -1.26%）
ＫＤＤＩ 2701（-22 -0.81%）
ソフトバンク 216（-2.5 -1.14%）
伊藤忠 1997（-65.5 -3.18%）
三菱商 5584（-178 -3.09%）
三井物 6384（-156 -2.39%）
武田 5741（-99 -1.70%）
第一三共 2884（-46 -1.57%）
信越化 6011（-129 -2.10%）
日立 4570（-146 -3.10%）
ソニーＧ 3191（-18 -0.56%）
三菱電 5159（-176 -3.30%）
ダイキン 18833（-602 -3.10%）
三菱重 4446（-131 -2.86%）
村田製 3613（-132 -3.52%）
東エレク 37433（-1857 -4.73%）
ＨＯＹＡ 26676（-604 -2.21%）
ＪＴ 5889（-89 -1.49%）
セブン＆アイ 2095（-31.5 -1.48%）
ファストリ 60195（-1585 -2.57%）
リクルート 6299（-220 -3.37%）
任天堂 9034（-181 -1.96%）
ソフトバンクＧ 3671（-275 -6.97%）
キーエンス（普通株） 56100（-1230 -2.15%）