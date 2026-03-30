東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値160.31　高値160.41　安値159.46

161.61　ハイブレイク
161.01　抵抗2
160.66　抵抗1
160.06　ピボット
159.71　支持1
159.11　支持2
158.76　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1509　高値1.1548　安値1.1502

1.1583　ハイブレイク
1.1566　抵抗2
1.1537　抵抗1
1.1520　ピボット
1.1491　支持1
1.1474　支持2
1.1445　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3259　高値1.3347　安値1.3259

1.3406　ハイブレイク
1.3376　抵抗2
1.3318　抵抗1
1.3288　ピボット
1.3230　支持1
1.3200　支持2
1.3142　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7990　高値0.7993　安値0.7943

0.8058　ハイブレイク
0.8025　抵抗2
0.8008　抵抗1
0.7975　ピボット
0.7958　支持1
0.7925　支持2
0.7908　ローブレイク