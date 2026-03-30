東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値160.31 高値160.41 安値159.46
161.61 ハイブレイク
161.01 抵抗2
160.66 抵抗1
160.06 ピボット
159.71 支持1
159.11 支持2
158.76 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1509 高値1.1548 安値1.1502
1.1583 ハイブレイク
1.1566 抵抗2
1.1537 抵抗1
1.1520 ピボット
1.1491 支持1
1.1474 支持2
1.1445 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3259 高値1.3347 安値1.3259
1.3406 ハイブレイク
1.3376 抵抗2
1.3318 抵抗1
1.3288 ピボット
1.3230 支持1
1.3200 支持2
1.3142 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7990 高値0.7993 安値0.7943
0.8058 ハイブレイク
0.8025 抵抗2
0.8008 抵抗1
0.7975 ピボット
0.7958 支持1
0.7925 支持2
0.7908 ローブレイク
ピボット分析
ドル円
終値160.31 高値160.41 安値159.46
161.61 ハイブレイク
161.01 抵抗2
160.66 抵抗1
160.06 ピボット
159.71 支持1
159.11 支持2
158.76 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1509 高値1.1548 安値1.1502
1.1583 ハイブレイク
1.1566 抵抗2
1.1537 抵抗1
1.1520 ピボット
1.1491 支持1
1.1474 支持2
1.1445 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3259 高値1.3347 安値1.3259
1.3406 ハイブレイク
1.3376 抵抗2
1.3318 抵抗1
1.3288 ピボット
1.3230 支持1
1.3200 支持2
1.3142 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7990 高値0.7993 安値0.7943
0.8058 ハイブレイク
0.8025 抵抗2
0.8008 抵抗1
0.7975 ピボット
0.7958 支持1
0.7925 支持2
0.7908 ローブレイク