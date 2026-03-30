◆米大リーグ ブルージェイズ５―２アスレチックス（２９日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズの岡本和真内野手が２９日（日本時間３０日）、本拠でのアスレチックス戦での４回に右中間へメジャー初本塁打を放った。試合後のシュナイダー監督は、「何というスイングなんだ！」と感嘆。「１１０マイルで逆方向に飛んでいった。本当に印象的だった。今頃、またビール・シャワーを浴びているよ」と称えた。

指揮官を喜ばせたのは、チームメートの反応だ。主砲ゲレロが飛び出して、お辞儀ポーズで祝福。サンチェスが「ホームラン・ジャケット」を着せ、ベンチはハイタッチの嵐となった。

「（皆の）反応が良かった。最初の１本目が出たのはいいこと。これからも、一つひとつ”初モノ”を経験していって、ますますチームの一員と感じるだろう」とうなずいた。

開幕初カードで初安打、初アーチ、安定した打撃と守備で、好スタートを切った岡本に対して指揮官は「彼は我々が伝えたことを、素直に受け止めて、自分のプレーに活かしている。心から感心するし、本当にいい選手。好発進は重要だし、彼がそれを成し遂げてうれしく思います。彼は、それをいとも簡単にやっているように見えるけどね」と成果を喜ぶ。

一方で、長い戦いを見据えて、「この先、対戦チームや相手投手に慣れるためのアジャストメント期間は、まだ続くと思う。でも、彼に、得意でないことを無理にやらせようとは思っていない。このシリーズで自分の足場をしっかりと固められたことが、本当にうれしいし、その勢いを今後も維持していって欲しい」と、この先、新人が迎えるであろう様々な局面を思いやった。