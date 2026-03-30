4月8日よりフジテレビ系で放送がスタートするディーン・フジオカ主演の水10ドラマ『LOVED ONE』の新ビジュアルと本予告映像、新場面写真が公開された。

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完全オリジナル作品となる本作は、日本社会が抱える“死因不明”という闇に真正面から切り込み、“遺された痕跡”を手がかりに、隠された真実とその人が生きた証を解き明かしていく法医学ヒューマンミステリードラマ。

今回公開された新ビジュアルでは、背後にはMEJのロゴが掲げられ、法医学専門チーム「MEJ」の面々が一堂に会している。中央には、腕を組みながら笑みを浮かべる主人公の天才法医学者・水沢真澄（ディーンフジオカ）。その隣にはMEJセンター長の桐生麻帆（瀧内公美）が佇んでいる。さらに、白衣に身を包んだ若き法医学者たちの姿も。本田雅人（八木勇征）、高森蓮介（綱啓永）、松原涼音（安斉星来）、そして検査技師の吉本由季子（川床明日香）が、それぞれの個性を宿した表情で並び立っている。

メインビジュアルの撮影は、キャストが初めて顔を合わせた“セットイン”初日に行われた。スタジオにメンバーが集まり、スタッフの「本日セットインです！ よろしくお願いします」という声が響くと、現場には自然と一体感が生まれたという。撮影は、真澄が推論を組み立てるシーンからスタート。わずかな違和感も見逃さず「矛盾します」と言い放つ場面では、早くもキャラクター像が立ち上がった。専門用語を含む長ゼリフに挑んだディーン・フジオカは、合間の時間にも繰り返し確認を重ねるなど、役に没入する姿が印象的だったという。一方で、カットがかかると現場の空気は一転。初対面とは思えないほど自然な会話が交わされ、和やかな雰囲気に包まれていた。

あわせて、本編映像初公開となる本予告と新場面写真も公開。予告では、“遺された身体”に刻まれた手がかりから答えへと迫る真澄の姿に加え、バディとなる麻帆やMEJメンバーら、それぞれの個性が垣間見える表情も映し出されている。映像の中には、「異常死体」「3つの骨折」「不可解な暗号」「擦過痕」など、重要な手がかりが随所に織り込まれている。

あわせて公開された新場面写真では、現場で思考を巡らせる真澄の鋭いまなざしをはじめ、MEJの拠点で初対面を果たす真澄と麻帆の姿、真澄の言動に戸惑いを隠せず、思わず怪訝な表情を浮かべる所轄刑事・堂島穂乃果（山口紗弥加）の姿、MEJメンバーと穂乃果が集まり、事件の全体像を整理していく場面が確認できる、そしてアメリカ時代の真澄が手術着姿で「LOVED ONE（＝ご遺体）」と向き合う様子が捉えられ、彼の原点に触れる貴重なカットも収められている。（文＝リアルサウンド編集部）