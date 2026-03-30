２７日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１６０円３１銭前後と前日と比べて５０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８４円５２銭前後と同３０銭前後のユーロ高・円安だった。



イラン紛争が長期化するとの警戒感が強まるなかで有事のドル買いが継続し、ドル円はフシ目の１ドル＝１６０円を突破した。米ミシガン大学による３月の消費者信頼感指数の確報値は速報値から低下し、１年先のインフレ予想は速報値を上回った。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が利上げに向かうとのシナリオを意識させる結果となったほか、米原油先物市場でＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）期近の５月限が一時１バレル＝１００ドルを上回り、リスク回避目的のドル買いを誘う形となった。ドル円は一時１６０円４０銭台に上伸、１年８カ月ぶりの円安水準となった。その後は日本政府・日銀による為替介入の可能性が意識され、ドル円は１６０円台前半で伸び悩んだ。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１５０９ドル前後と前日と比べて０．００１８ドル程度のユーロ安・ドル高だった。



出所：MINKABU PRESS