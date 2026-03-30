5月8日に公開される佐々木蔵之介主演画『幕末ヒポクラテスたち』の本予告と新場面写真が公開された。

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本作は、本企画を進めるなかで他界した、京都の医大生の青春群像劇『ヒポクラテスたち』の監督・大森一樹の最後の映画企画で、原案となったのは、移りゆく時の流れに取り残されていく人情味あふれる医者とその妻を描いた1960年公開の『ふんどし医者』。撮影準備をしていた2022年に大森監督が他界したため一度は幻になりかけたが、大森監督の母校・京都府立医科大学の協力のもと、かつて大森監督の助監督を務めていた、『独立少年合唱団』、『いつか読書する日』の緒方明が遺志を受け継いで監督を務め完成させた。

中国・唐由来の漢方医と西洋医学を学んだ蘭方医が競い合っていた時代、幕末。 京都の村を舞台に、爽快な医療時代劇が誕生した。主人公の蘭方医らの奮闘と未来へと繋ぐ思い、そして彼を取り巻く医者たちや人間たちとのドラマが、おおらかに命を見つめる視点から生き生きと描かれる。

主演であり京都出身の佐々木が演じるのは、幕末の京都の村で貧富の区別や、立場の区別なく市井の人々を救う蘭方医・大倉太吉。 さらに、太吉のライバルで、“どんな病も葛根湯”の漢方医・玄斎を『ヒポクラテスたち』で映画デビューを果たした内藤剛志、瀕死の重傷を負ったところを太吉に助けられる気性の荒い青年・新左を『佐々木、イン、マイマイン』の藤原季節、新左の妹・峰役を藤野涼子、太吉をやさしく、時には強く支える妻・大倉フミ役を真木よう子、そして謎の侍・弾蔵役を『ヒポクラテスたち』で年長者の研修医役を演じた柄本明がそれぞれ演じた。ナレーションを務めたのは、大森監督作『風の歌を聴け』で映画デビューを果たした室井滋。

幕末の京都、長崎で西欧医学を学んだ蘭方医・太吉（佐々木蔵之介）と、どんな病も“葛根湯”こそ万能薬という旧来の漢方医・玄斎（内藤剛志）。異なる方法で村の人たちを診察しつつ、対立する2人は会えば「また漢方医の尻ぬぐいか」「生意気抜かすな」と一触即発の様子。しかしそんな折、腸に菌が入る流行り病が村の人々を襲う。太吉の元に運び込まれてきた子どもの症状を見て、長崎で最新の西洋医学を学んできた新左こと新三郎（藤原季節）は太吉に「すぐに隔離せんと」と助言。未曾有の感染症を前に「いったいこれはどうしたことや。次から次へと命が消えていく」と戸惑いを隠せない太吉だったが、妻フミ（真木よう子）ら家族も総出で患者を看病し、必死に診察を続ける。しかしそんな緊迫した事態をよそに、幕末の動乱の波が彼らにも迫る。

あわせて公開された新場面写真には、主人公の太吉が患者に向き合う様子、漢方医の玄斎の独特な診察風景、太吉に命を救われたことがきっかけで西洋医学の道へ進んだ新左こと新三郎の真剣なまなざしなど、幕末に生きた三者三様の元祖ヒポクラテスたちの奮闘が写し出されている。さらには彼らを支える太吉の妻・フミや新左の妹・峰（藤野涼子）ら、幕末の混迷期を必死に生きる人々の姿も垣間見られる。（文＝リアルサウンド編集部）